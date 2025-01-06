Мемориал памяти на Майдане Независимости в Киеве - мужчина хотел поджечь флажки

В Киеве юноша хотел поджечь флажки Мемориала памяти — видео
В Киеве молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане Независимости, которые установлены в честь погибших воинов. Правоохранители устанавливают его личность.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
На Майдане пытались поджечь флажки
По информации полиции, правоохранители разыскивают молодого человека, который пытался повредить флажки на Майдане Незалежности.
"Видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, установленные в память о погибших военных, жидкостью из бутылки для розжига и пытается их поджечь, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей", — говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что информация о преступлении зарегистрирована в Шевченковском управлении полиции.
Ранее в Одесской области группа подростков устроила так называемую вечеринку с русскоязычной музыкой и алкоголем возле мемориала в честь защитников Украины.
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