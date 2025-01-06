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В Киеве юноша хотел поджечь флажки Мемориала памяти — видео

6 января 2025 13:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Мемориал памяти на Майдане Независимости в Киеве - мужчина хотел поджечь флажки
Флаги на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане Независимости, которые установлены в честь погибших воинов. Правоохранители устанавливают его личность.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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По информации полиции, правоохранители разыскивают молодого человека, который пытался повредить флажки на Майдане Незалежности.

"Видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, установленные в память о погибших военных, жидкостью из бутылки для розжига и пытается их поджечь, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей", — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что информация о преступлении зарегистрирована в Шевченковском управлении полиции.

Флажки на Майдане независимости
Сообщение полиции Киева в Facebook

Ранее в Одесской области группа подростков устроила так называемую вечеринку с русскоязычной музыкой и алкоголем возле мемориала в честь защитников Украины.

А жительница Львова, у которой погиб сын-военнослужащий, выразила возмущение из-за решения суда. Несовершеннолетнего, который совершил надругательство над портретом погибшего защитника Украины, не наказали.

Киев мемориал полиция вандализм погибшие Майдан Независимости

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