Меморіал пам'яті на Майдані Незалежності у Києві — чоловік хотів підпалити прапорці

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У Києві молодий чоловік намагався підпалити прапорці на Майдані Незалежності, які встановлені на честь загиблих воїнів. Правоохоронці встановлюють його особу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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За інформацією від поліції, наразі правоохоронці розшукують молодика, який намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності.

"Відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що інформація про злочин зареєстрована Шевченківським управлінням поліції.

Повідомлення поліції Києва у Facebook

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