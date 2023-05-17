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В Киеве парень в неадекватном состоянии бросил электросамокат в троллейбус

17 мая 2023 16:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве парень в неадекватном состоянии бросил электросамокат в троллейбус
Правонарушитель в Киеве бросил самокат в окно общественного транспорта. Фото: Новини. LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве патрульные задержали парня, бросившего электросамокат в троллейбус. Событие произошло вчера в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Подробности

Вчера, 16 мая, водитель общественного транспорта позвонил в отделение полиции. Мужчина сообщил о пассажире в неадекватном состоянии, разбившем окно троллейбуса.

Правонарушитель в Киеве бросил самокат в окно общественного транспорта. Фото: Патрульная полиция Киева

"Прибыв на место, инспекторы задержали 20-летнего нарушителя. Последний находился с признаками алкогольного опьянения и не мог объяснить стражам порядка свой поступок" , — говорят полицейские.

Отмечается, что патрульные вызвали на место следователей Шевченковского управления полиции, которые будут устанавливать обстоятельства произошедшего.

 

Напомним, ранее мы писали, что после громкого скандала полиция изъяла у Виктора Павлика спецпропуск. Во время мониторинга сети и соцсетей правоохранители полиции Киева обнаружили видео, на котором певец Виктора Павлик едет с женой, блогером Екатериной Репяховой, в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час. Правоохранители изъяли у артиста спецпропуск на проезд.

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