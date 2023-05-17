У Києві хлопець в неадекватному стані кинув електросамокат у тролейбус
У Києві патрульні затримали хлопця, який кинув електросамокат у тролейбус. Подія сталась учора в Шевченківському районі.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
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Учора, 16 травня, водій громадського транспорту зателефонував до до відділку поліції. Чоловік повідомив про пасажира в неадекватному стані, який розбив вікно тролейбуса.
"Прибувши на місце, інспектори затримали 20-річного порушника. Останній перебував з ознаками алкогольного сп'яніння та не міг пояснити охоронцям порядку свій вчинок", — кажуть поліцейські.
Зазначається, що патрульні викликали на місце слідчих Шевченківського управління поліції, які встановлюватимуть обставини події.
Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу поліція вилучила у Віктора Павліка спецперепустку. Під час моніторингу мережі та соцмереж правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому співак Віктора Павлік їде з дружиною, блогеркою Катериною Репяховою, в автомобілі Південним мостом та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину. Правоохоронці вилучили в артиста спецперепустку на проїзд.