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У Києві хлопець в неадекватному стані кинув електросамокат у тролейбус

17 травня 2023 16:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві хлопець в неадекватному стані кинув електросамокат у тролейбус
Правопорушник у Києві кинув самокат у вікно громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві патрульні затримали хлопця, який кинув електросамокат у тролейбус. Подія сталась учора в Шевченківському районі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва

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Деталі

Учора, 16 травня, водій громадського транспорту зателефонував до до відділку поліції. Чоловік повідомив про пасажира в неадекватному стані, який розбив вікно тролейбуса.

Правопорушник у Києві кинув самокат у вікно громадського транспорту. Фото: Патрульна поліція Києва

"Прибувши на місце, інспектори затримали 20-річного порушника. Останній перебував з ознаками алкогольного сп'яніння та не міг пояснити охоронцям порядку свій вчинок", — кажуть поліцейські.

Зазначається, що патрульні викликали на місце слідчих Шевченківського управління поліції, які встановлюватимуть обставини події.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу поліція вилучила у Віктора Павліка спецперепустку. Під час моніторингу мережі та соцмереж правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому співак Віктора Павлік їде з дружиною, блогеркою Катериною Репяховою, в автомобілі Південним мостом та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину. Правоохоронці вилучили в артиста спецперепустку на проїзд. 

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