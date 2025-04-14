В Киеве юношей наказали за российскую музыку после атаки по Сумам

В Киеве парни глумились над атакой по Сумах — полиция разыскала
В Киеве, на Подоле, полицейские и Служба безопасности Украины установили трех молодых людей, которые публично слушали музыку российских исполнителей, несмотря на замечания прохожих. Инцидент произошел на фоне трагедии в Сумах, где 13 апреля в результате российского ракетного удара погибли десятки мирных жителей и более сотни получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киева.
Правоохранители обратили внимание на видео в социальных сетях, на котором группа юношей громко включила российский трек в публичном месте. По просьбе прохожих выключить музыку и вспомнить о погибших в Сумах, молодые люди не только не прекратили действия, а наоборот — увеличили громкость и начали издеваться над гражданами. Один из молодых людей начал громко хохотать, а другой включил российский гимн.
Все участники инцидента установлены: двум из них исполнилось по 17 лет, они являются жителями Киева, третий — 20-летний житель Киевской области. Свое поведение они объяснили тем, что были пьяны. Выяснилось, что они употребляли алкоголь, который приобрел старший из компании.
"Полицейские составили на юношей административные материалы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 178 (Распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения) КУоАП. Родители нарушителей также привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП). Сейчас с молодыми людьми работают сотрудники Службы безопасности Украины", — сообщили в полиции.
Напомним, в Сумах возросло количество пострадавших в результате атаки. Известно о 119 раненых, а также погибло 34 человека.
Между тем в США ряд политиков, приближенных к Трампу, и СМИ осудили российскую атаку по Сумах. А вот президент США Дональд Трамп неоднозначно высказался относительно российской атаки.
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