В Киеве юношей наказали за российскую музыку после атаки по Сумам

Молодые люди, которые слушали русскую музыку посреди улицы. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве, на Подоле, полицейские и Служба безопасности Украины установили трех молодых людей, которые публично слушали музыку российских исполнителей, несмотря на замечания прохожих. Инцидент произошел на фоне трагедии в Сумах, где 13 апреля в результате российского ракетного удара погибли десятки мирных жителей и более сотни получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киева.

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Правоохранители обратили внимание на видео в социальных сетях, на котором группа юношей громко включила российский трек в публичном месте. По просьбе прохожих выключить музыку и вспомнить о погибших в Сумах, молодые люди не только не прекратили действия, а наоборот — увеличили громкость и начали издеваться над гражданами. Один из молодых людей начал громко хохотать, а другой включил российский гимн.

Все участники инцидента установлены: двум из них исполнилось по 17 лет, они являются жителями Киева, третий — 20-летний житель Киевской области. Свое поведение они объяснили тем, что были пьяны. Выяснилось, что они употребляли алкоголь, который приобрел старший из компании.

Полиция составляет админпротокол. Фото: Национальная полиция

Составление админпротокола. Фото: Национальная полиция

Подростки на Подоле. Фото: Национальная полиция

"Полицейские составили на юношей административные материалы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 178 (Распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения) КУоАП. Родители нарушителей также привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП). Сейчас с молодыми людьми работают сотрудники Службы безопасности Украины", — сообщили в полиции.

Напомним, в Сумах возросло количество пострадавших в результате атаки. Известно о 119 раненых, а также погибло 34 человека.

Между тем в США ряд политиков, приближенных к Трампу, и СМИ осудили российскую атаку по Сумах. А вот президент США Дональд Трамп неоднозначно высказался относительно российской атаки.