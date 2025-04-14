У Києві юнаків покарали за російську музику після атаки в Сумах

Молодики, які слухали російську музику посеред вулиці. Фото: Національна поліція України

У Києві, на Подолі, поліцейські та Служба безпеки України встановили трьох молодиків, які публічно слухали музику російських виконавців, попри зауваження перехожих. Інцидент стався на тлі трагедії в Сумах, де 13 квітня внаслідок російського ракетного удару загинули десятки мирних мешканців та більше сотні отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба ГУНП Києва.

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Правоохоронці звернули увагу на відео в соціальних мережах, на якому група юнаків гучно увімкнула російський трек у публічному місці. На прохання перехожих вимкнути музику та згадати про загиблих у Сумах, молоді люди не лише не припинили дії, а навпаки — збільшили гучність і почали знущатися з громадян. Один з молодиків почав голосно реготати, а інший увімкнув російський гімн.

Усіх учасників інциденту встановлено: двом із них виповнилось по 17 років, вони є мешканцями Києва, третій — 20-річний житель Київської області. Свою поведінку вони пояснили тим, що були п'яні. З'ясувалося, що вони вживали алкоголь, який придбав старший із компанії.

Поліція складає адмінпротокол. Фото: Національна поліція

Складання адмінпротоколу. Фото: Національна поліція

Підлітки на Подолі. Фото: Національна поліція

"Поліцейські склали на юнаків адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у стані спʼяніння) КУпАП. Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). Наразі з молодиками працюють співробітники Служби безпеки України", — повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок атаки. Відомо про 119 поранених, а також загинуло 34 людини.

Тим часом в США низка політиків, наближених до Трампа, та ЗМІ засудили російську атаку по Сумах. А от президент США Дональд Трамп неоднозначно висловився щодо російської атаки.