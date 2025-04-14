У Києві юнаків покарали за російську музику після атаки в Сумах

У Києві хлопці глумилися над атакою по Сумах — поліція розшукала
У Києві, на Подолі, поліцейські та Служба безпеки України встановили трьох молодиків, які публічно слухали музику російських виконавців, попри зауваження перехожих. Інцидент стався на тлі трагедії в Сумах, де 13 квітня внаслідок російського ракетного удару загинули десятки мирних мешканців та більше сотні отримали поранення.
Про це повідомила пресслужба ГУНП Києва.
Правоохоронці звернули увагу на відео в соціальних мережах, на якому група юнаків гучно увімкнула російський трек у публічному місці. На прохання перехожих вимкнути музику та згадати про загиблих у Сумах, молоді люди не лише не припинили дії, а навпаки — збільшили гучність і почали знущатися з громадян. Один з молодиків почав голосно реготати, а інший увімкнув російський гімн.
Усіх учасників інциденту встановлено: двом із них виповнилось по 17 років, вони є мешканцями Києва, третій — 20-річний житель Київської області. Свою поведінку вони пояснили тим, що були п'яні. З'ясувалося, що вони вживали алкоголь, який придбав старший із компанії.
"Поліцейські склали на юнаків адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у стані спʼяніння) КУпАП. Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). Наразі з молодиками працюють співробітники Служби безпеки України", — повідомили в поліції.
Нагадаємо, в Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок атаки. Відомо про 119 поранених, а також загинуло 34 людини.
Тим часом в США низка політиків, наближених до Трампа, та ЗМІ засудили російську атаку по Сумах. А от президент США Дональд Трамп неоднозначно висловився щодо російської атаки.
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