Подожгли авто военных - киевлянам объявлено подозрение

В Киеве парни подожгли авто военных — им объявлено подозрение
В Днепровском районе Киева двое парней попали под подозрение за поджог автомобилей военных. Они делали это за деньги.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в среду, 16 апреля.
Что известно о поджогах авто в Киеве
По информации Киевской городской прокуратуры, ребята получили предложение в Telegram на подработку: поджечь административное здание правоохранительного органа или автомобиль военного, в зависимости от сложности задания.
Сумма вознаграждения варьировалась от 1 000 до 15 000 долларов США.
Первой попыткой подозреваемых стал поджог Nissan Navara, однако из-за дождливой погоды автомобиль не сгорел, и заказчик отказался оплачивать работу. Поэтому ребята решили попробовать еще раз и нашли Mitsubishi L-200, который облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.
За такие действия обоим молодым людям было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
За эту преступную деятельность предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, в Виннице несовершеннолетний поджег здание ТЦК и СП на заказ, ему назначили наказание.
Кроме того, в Харькове судили двух мужчин, которые на заказ подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ.
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