Подожгли авто военных - киевлянам объявлено подозрение

Ребята подожгли авто военных. Фото: Киевская городская прокуратура

В Днепровском районе Киева двое парней попали под подозрение за поджог автомобилей военных. Они делали это за деньги.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в среду, 16 апреля.

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По информации Киевской городской прокуратуры, ребята получили предложение в Telegram на подработку: поджечь административное здание правоохранительного органа или автомобиль военного, в зависимости от сложности задания.

Полиция задержала фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

Сумма вознаграждения варьировалась от 1 000 до 15 000 долларов США.

Первой попыткой подозреваемых стал поджог Nissan Navara, однако из-за дождливой погоды автомобиль не сгорел, и заказчик отказался оплачивать работу. Поэтому ребята решили попробовать еще раз и нашли Mitsubishi L-200, который облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Полиция задержала фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

За такие действия обоим молодым людям было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

За эту преступную деятельность предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ребята подожгли авто. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, в Виннице несовершеннолетний поджег здание ТЦК и СП на заказ, ему назначили наказание.

Кроме того, в Харькове судили двух мужчин, которые на заказ подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ.