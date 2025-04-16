Підпалили авто військових — киянам оголошено підозру

Хлопці підпалили авто військових. Фото: Київська міська прокуратура

У Дніпровському районі Києва двоє молодиків потрапили під підозру за підпал автомобілів військових. Вони робили це за гроші.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у середу, 16 квітня.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про підпали авто у Києві

За інформацією Київської міської прокуратури, хлопці отримали пропозицію в Telegram на підробіток: підпалити адміністративну будівлю правоохоронного органу або автомобіль військового, в залежності від складності завдання.

Поліція затримала фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

Сума винагороди варіювалася від 1 000 до 15 000 доларів США.

Першою спробою підозрюваних став підпал Nissan Navara, однак через дощову погоду автомобіль не згорів, і замовник відмовився оплачувати роботу. Тому хлопці вирішили спробувати ще раз і знайшли Mitsubishi L-200, який облили легкозаймистою рідиною та підпалили.

Поліція затримала фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

За такі дії обом молодикам було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

За цю злочинну діяльність передбачена кримінальна відповідальність — позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Хлопці підпалили авто. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, у Вінниці неповнолітній підпалив будівлю ТЦК та СП на замовлення, йому призначили покарання.

Крім того, у Харкові судили двох чоловіків, які на замовлення підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ.