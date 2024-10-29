В Киеве хотят демонтировать памятники Булгакову и Ахматовой
В Киеве планируют демонтировать памятники в честь россиян. Речь идет о писателе Михаиле Булгакове и поэтессе Анне Ахматовой.
Об этом сообщила депутат Киевсовета Людмила Ковалевская в Facebook.
Снос памятников в Киеве
Ковалевская приняла участие в заседании рабочей группы по декоммунизации.
Известно, что она уже поддержала следующие решения:
- демонтаж памятника Ахматовой в Городском саду;
- демонтаж с переносом памятника Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения);
- демонтаж памятника Булгакову на Андреевском спуске.
Депутат Киевсовета добавила, что сейчас дерусификация и декоммунизация в тренде. Они приобрели признаки институциональности, и борцов стало в разы больше.
Напомним, противники переименования улиц и сноса памятников российским и советским деятелям обратились к ЮНЕСКО и Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отложить решения, связанные с культурным наследием Одессы.
Также во Львовской области мужчина подал в суд иск из-за сноса памятника советскому солдату, требуя возобновления нового на месте демонтированного.
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