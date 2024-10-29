Памятники Булгакову и Ахматовой в Киеве планируют демонтировать

Памятник Анне Ахматовой в Киеве. Фото: киев-foto.info

В Киеве планируют демонтировать памятники в честь россиян. Речь идет о писателе Михаиле Булгакове и поэтессе Анне Ахматовой.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Людмила Ковалевская в Facebook.

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Ковалевская приняла участие в заседании рабочей группы по декоммунизации.

Известно, что она уже поддержала следующие решения:

демонтаж памятника Ахматовой в Городском саду;

демонтаж с переносом памятника Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения);

демонтаж памятника Булгакову на Андреевском спуске.

Депутат Киевсовета добавила, что сейчас дерусификация и декоммунизация в тренде. Они приобрели признаки институциональности, и борцов стало в разы больше.

Пост Ковалевской. Фото: скриншот

Напомним, противники переименования улиц и сноса памятников российским и советским деятелям обратились к ЮНЕСКО и Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отложить решения, связанные с культурным наследием Одессы.

Также во Львовской области мужчина подал в суд иск из-за сноса памятника советскому солдату, требуя возобновления нового на месте демонтированного.