Пам'ятники Булгакову та Ахматовій у Києві планують демонтувати

У Києві хочуть демонтувати пам'ятники Булгакову и Ахматовій
У Києві планують демонтувати пам'ятники на честь росіян. Йдеться про письменника Михайла Булгакова та поетесу Анну Ахматову.
Про це повідомила депутатка Київради Людмила Ковалевська у Facebook.
Знесення пам'ятників у Києві
Ковалевська взяла участь у засіданні робочої групи з декомунізації.
Відомо, що вона вже підтримала такі рішення:
- демонтаж памʼятника Ахматовій у Міському саду;
- демонтаж з перенесенням памʼятника Глінці з Міського саду на зберігання (це памʼятка національного значення);
- демонтаж памʼятника Булгакову на Андріївському узвозі.
Депутатка Київради додала, що наразі дерусифікація і декомунізація в тренді. Вони набули ознак інституціональності та борців стало в рази більше.
Нагадаємо, противники перейменування вулиць та знесення пам'ятників російським і радянським діячам звернулися до ЮНЕСКО та Президента України Володимира Зеленського з проханням відкласти рішення, пов’язані з культурною спадщиною Одеси.
Також у Львівській області чоловік подав до суду позов через знесення пам’ятника радянському солдату, вимагаючи відновлення нового на місці демонтованого.
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