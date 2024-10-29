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У Києві хочуть демонтувати пам'ятники Булгакову и Ахматовій

29 жовтня 2024 21:13
Аркадій Пастула - Редактор
Пам'ятники Булгакову та Ахматовій у Києві планують демонтувати
Пам'ятник Анні Ахматовій у Києві. Фото: kiev-foto.info
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві планують демонтувати пам'ятники на честь росіян. Йдеться про письменника Михайла Булгакова та поетесу Анну Ахматову.

Про це повідомила депутатка Київради Людмила Ковалевська у Facebook.

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Ковалевська взяла участь у засіданні робочої групи з декомунізації.

Відомо, що вона вже підтримала такі рішення:

  • демонтаж памʼятника Ахматовій у Міському саду;
  • демонтаж з перенесенням памʼятника Глінці з Міського саду на зберігання (це памʼятка національного значення);
  • демонтаж памʼятника Булгакову на Андріївському узвозі.

Депутатка Київради додала, що наразі дерусифікація і декомунізація в тренді. Вони набули ознак інституціональності та борців стало в рази більше.

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Допис Ковалевської. Фото: скриншот

Нагадаємо, противники перейменування вулиць та знесення пам'ятників російським і радянським діячам звернулися до ЮНЕСКО та Президента України Володимира Зеленського з проханням відкласти рішення, пов’язані з культурною спадщиною Одеси.

Також у Львівській області чоловік подав до суду позов через знесення пам’ятника радянському солдату, вимагаючи відновлення нового на місці демонтованого.

Україна письменники декомунізація Київ пам'ятник

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