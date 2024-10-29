Пам'ятники Булгакову та Ахматовій у Києві планують демонтувати

Пам'ятник Анні Ахматовій у Києві. Фото: kiev-foto.info

У Києві планують демонтувати пам'ятники на честь росіян. Йдеться про письменника Михайла Булгакова та поетесу Анну Ахматову.

Про це повідомила депутатка Київради Людмила Ковалевська у Facebook.

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Ковалевська взяла участь у засіданні робочої групи з декомунізації.

Відомо, що вона вже підтримала такі рішення:

демонтаж памʼятника Ахматовій у Міському саду;

демонтаж з перенесенням памʼятника Глінці з Міського саду на зберігання (це памʼятка національного значення);

демонтаж памʼятника Булгакову на Андріївському узвозі.

Депутатка Київради додала, що наразі дерусифікація і декомунізація в тренді. Вони набули ознак інституціональності та борців стало в рази більше.

Допис Ковалевської. Фото: скриншот

Нагадаємо, противники перейменування вулиць та знесення пам'ятників російським і радянським діячам звернулися до ЮНЕСКО та Президента України Володимира Зеленського з проханням відкласти рішення, пов’язані з культурною спадщиною Одеси.

Також у Львівській області чоловік подав до суду позов через знесення пам’ятника радянському солдату, вимагаючи відновлення нового на місці демонтованого.