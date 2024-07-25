Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве хотят установить памятник Ирине Фарион — петиция arrow

В Киеве хотят установить памятник Ирине Фарион — петиция

25 июля 2024 16:32
Валерия Барановская - редактор
Убийство Фарион — в Киеве может появиться памятник языковеду
Экс-нардеп и языковед Ирина Фарион. Фото: Ирина Фарион, Facebook
Валерия Барановская - редактор

В Киеве зарегистрировали петицию по установлению памятника или памятной доски в честь убитой общественного деятеля и экс-нардепа  Ирины Фарион. Автор петиции отмечает, что это будет символ благодарности за труд и верность языковеда.

Электронная петиция была зарегистрирована на сайте КГГА в понедельник, 22 июля.

Читайте также:

Памятник Фарион в Киеве — петиция

В Киеве просят установить памятник или памятную доску языковеду, в которую стреляли возле ее дома во Львове 19 июля. Женщину прооперировали, но ее жизнь не удалось спасти.

"Ирина Фарион была известна своей борьбой за сохранение и развитие украинского языка, а также активным участием в политической жизни страны. К сожалению, ее жизнь была трагически оборвана в результате жестокого убийства, что стало большим ударом для украинского общества" , — говорится в петиции.

Автор петиции считает, что установка памятника погибшей станет символом благодарности за ее труд и преданность Украине.

"Это также будет важным шагом в сохранении памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради нашей национальной идентичности и культурного наследия", — отметил автор обращения.

Чтобы рассмотрели петицию, нужно собрать шесть тысяч подписей в течение двух месяцев. По состоянию на 25 июля 16:14 удалось собрать 579 подписей.

В Киеве хотят установить памятник Ирине Фарион — петиция - фото 1
Петиция по установке памятника Ирине Фарион. Фото: скриншот

Напомним, что в Днепре задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. В сделке участвовали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Также мы сообщали, что ответственность за смерть Фарион якобы взяла на себя национал-социалистическую группировку NS/WP с российскими корнями. Полиция уже проверяет его причастность к смерти языковеда.

Киев смерть КГГА памятник петиция Ирина Фарион

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца