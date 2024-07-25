Убийство Фарион — в Киеве может появиться памятник языковеду

Экс-нардеп и языковед Ирина Фарион. Фото: Ирина Фарион, Facebook

В Киеве зарегистрировали петицию по установлению памятника или памятной доски в честь убитой общественного деятеля и экс-нардепа Ирины Фарион. Автор петиции отмечает, что это будет символ благодарности за труд и верность языковеда.

Электронная петиция была зарегистрирована на сайте КГГА в понедельник, 22 июля.

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Памятник Фарион в Киеве — петиция

В Киеве просят установить памятник или памятную доску языковеду, в которую стреляли возле ее дома во Львове 19 июля. Женщину прооперировали, но ее жизнь не удалось спасти.

"Ирина Фарион была известна своей борьбой за сохранение и развитие украинского языка, а также активным участием в политической жизни страны. К сожалению, ее жизнь была трагически оборвана в результате жестокого убийства, что стало большим ударом для украинского общества" , — говорится в петиции.

Автор петиции считает, что установка памятника погибшей станет символом благодарности за ее труд и преданность Украине.

"Это также будет важным шагом в сохранении памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради нашей национальной идентичности и культурного наследия", — отметил автор обращения.

Чтобы рассмотрели петицию, нужно собрать шесть тысяч подписей в течение двух месяцев. По состоянию на 25 июля 16:14 удалось собрать 579 подписей.

Петиция по установке памятника Ирине Фарион. Фото: скриншот

Напомним, что в Днепре задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. В сделке участвовали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Также мы сообщали, что ответственность за смерть Фарион якобы взяла на себя национал-социалистическую группировку NS/WP с российскими корнями. Полиция уже проверяет его причастность к смерти языковеда.