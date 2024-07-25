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У Києві хочуть встановити пам'ятник Ірині Фаріон — петиція

25 липня 2024 16:32
Валерія Барановська - редактор
Вбивство Фаріон — у Києві може з'явитися пам'ятник мовознавиці
Екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Ірина Фаріон, Facebook
Валерія Барановська - редактор

У Києві зареєстрували петицію щодо встановлення пам'ятника або пам'ятної дошки на честь вбитої громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон. Автор петиції наголошує, що це буде символ вдячності за працю та відданість мовознавиці.

Електронну петицію зареєстрували на сайті КМДА у понеділок, 22 липня.

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У Києві просять встановити пам'ятник або ж пам'ятну дошку мовознавиці, в яку стріляли біля її будинку у Львові 19 липня. Жінку прооперували, але її життя не вдалося врятувати.

"Ірина Фаріон була відомою своєю боротьбою за збереження та розвиток української мови, а також активною участю у політичному житті країни. На жаль, її життя було трагічно обірване внаслідок жорстокого вбивства, що стало великим ударом для українського суспільства", — йдеться в петиції.

Автор петиції вважає, що встановлення пам'ятника загиблій стане символом вдячності за її працю та відданість Україні.

"Це також буде важливим кроком у збереженні пам’яті про тих, хто віддав своє життя заради нашої національної ідентичності та культурної спадщини", — зазначив автор звернення.

Щоб петицію розглянули, потрібно зібрати шість тисяч підписів протягом двох місяців. Cтаном на 25 липня 16:14 вдалося зібрати 579 підписів.

У Києві хочуть встановити пам'ятник Ірині Фаріон — петиція - фото 1
Петиція для встановлення пам'ятника Ірині Фаріон. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. В операції брали участь сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Також ми повідомляли, що відповідальність за смерть Фаріон нібито взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням. Поліція вже перевіряє його причетність до смерті мовознавиці. 

Київ смерть КМДА пам'ятник петиція Ірина Фаріон

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