В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских - как выглядит историческое здание

В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских — что это за дом и кому он мешает
В Киеве хотят снести историческое здание Шевченковского района. Соответствующую информацию разместили на фасаде дома. Активисты же жалуются, что столичная власть только занимается хаотическими застройками, а должна, наоборот, внести усадьбу Зеленских в культурные объекты и охранять.
Как выглядит здание и что выбрали бы жители улицы, реконструкцию или снос, — в материале Новини.LIVE.
Усадьба Зеленских
Старое желтое здание расположено на улице Конисского, 22 — ранее Тургеневская. Всю историю целой улицы и здания в частности Новини.LIVE рассказал пенсионер Николай Александрович, живущий здесь всю жизнь.
"В этом доме кто только не жил. До развала союза здесь жили простые люди, а потом перепродавали и владельцы менялись. Но у меня сердце разрывается. Только реставрировать, не надо сносить", — сказал мужчина.
Он имеет историческое образование, поэтому по-особому рассказывает о своей улице. Показывает на многоэтажку, построенную племянником Брежнева, рассказывает, как строилась церковь и подчеркивает — если и строить что-то современное, то не путем уничтожения исторических зданий.
Снос дома
Дом, о котором идет речь, окрестили усадьбой Зеленских. Это строение 1890-х годов.
Активисты считают, что это здание историческое и должно стать культурным наследием. Требуют, чтобы власти предоставили зданию охранный статус памятника.
Такую вывеску они разместили на фасаде здания и фото разошлось по сети. Когда Новини.LIVE приехало на место, часть объявления обрезали. Именно там речь шла о том, что власть не считает это здание историческим.
Активисты даже создали страницу в Facebook, посвященную этому дому. Там размещают журналистские расследования и информируют о своих обращениях к власти по сохранению памятника.
Само здание закрыто, в нем никто не живет. Окна приоткрыты и можно разглядеть, что внутри нет ремонта, на стенках трещины, на потолке дыры — просвечивается солнце.
Снаружи здание также находится в заброшенном состоянии, хотя вокруг построены довольно современные дома и офисы.
Вероятно, и на месте усадьбы Зеленских хотят построить что-то, что принесет деньги. Напротив уже идет строительство, рядом с которым еще одно историческое здание рассыпается и превращается в руины.
"В столице набирает обороты противостояние между застройщиками и активистами. Нельзя не согласиться, что с одной стороны, отстаивая то или иное здание, активисты делают доброе дело, и что процесс хаотической застройки обычно нужно и можно контролировать. Но, с другой стороны, нельзя не брать во внимание тот факт, что в процессе такой борьбы активисты начинают "кошмарить" даже тех застройщиков, которые в принципе не являются нарушителями в сфере строительства", — говорится на информационной вывеске на доме.
Пока история пишется, этот дом стоит. Но сохранится ли его история в противостоянии власти, застройщиков и активистов — вопрос, решение котор требует времени.
Напомним, основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов прокомментировал для Новини.LIVE ситуацию вокруг продажи здания "Київської перепічки". Он отметил, что эта операция обошлась в значительную сумму более 100 миллионов гривен.
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