В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских - как выглядит историческое здание

Фасад усадьбы Зеленских в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве хотят снести историческое здание Шевченковского района. Соответствующую информацию разместили на фасаде дома. Активисты же жалуются, что столичная власть только занимается хаотическими застройками, а должна, наоборот, внести усадьбу Зеленских в культурные объекты и охранять.

Как выглядит здание и что выбрали бы жители улицы, реконструкцию или снос, — в материале Новини.LIVE.

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Усадьба Зеленских

Старое желтое здание расположено на улице Конисского, 22 — ранее Тургеневская. Всю историю целой улицы и здания в частности Новини.LIVE рассказал пенсионер Николай Александрович, живущий здесь всю жизнь.

Житель улицы Конисского. Фото: Новини.LIVE

"В этом доме кто только не жил. До развала союза здесь жили простые люди, а потом перепродавали и владельцы менялись. Но у меня сердце разрывается. Только реставрировать, не надо сносить", — сказал мужчина.

Историк Николай Александрович. Фото: Новини.LIVE

Он имеет историческое образование, поэтому по-особому рассказывает о своей улице. Показывает на многоэтажку, построенную племянником Брежнева, рассказывает, как строилась церковь и подчеркивает — если и строить что-то современное, то не путем уничтожения исторических зданий.

Историк и житель улицы Конисского Николай Александрович. Фото: Новини.LIVE

Снос дома

Дом, о котором идет речь, окрестили усадьбой Зеленских. Это строение 1890-х годов.

Активисты считают, что это здание историческое и должно стать культурным наследием. Требуют, чтобы власти предоставили зданию охранный статус памятника.

Усадьба Зеленских. Фото: Новини.LIVE

Такую вывеску они разместили на фасаде здания и фото разошлось по сети. Когда Новини.LIVE приехало на место, часть объявления обрезали. Именно там речь шла о том, что власть не считает это здание историческим.

Объявление о борьбе за активистов. Фото: Новини.LIVE

Историческое здание в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Активисты даже создали страницу в Facebook, посвященную этому дому. Там размещают журналистские расследования и информируют о своих обращениях к власти по сохранению памятника.

Страница в ФБ усадьбы Зеленских. Фото: Скриншот

Само здание закрыто, в нем никто не живет. Окна приоткрыты и можно разглядеть, что внутри нет ремонта, на стенках трещины, на потолке дыры — просвечивается солнце.

Снаружи здание также находится в заброшенном состоянии, хотя вокруг построены довольно современные дома и офисы.

Разрушение усадьбы Зеленских. Фото: Новини.LIVE

Фасад усадьбы Зеленских. Фото: Новини.LIVE

Вероятно, и на месте усадьбы Зеленских хотят построить что-то, что принесет деньги. Напротив уже идет строительство, рядом с которым еще одно историческое здание рассыпается и превращается в руины.

Дом напротив усадьбы Зеленских. Фото: Новини.LIVE

"В столице набирает обороты противостояние между застройщиками и активистами. Нельзя не согласиться, что с одной стороны, отстаивая то или иное здание, активисты делают доброе дело, и что процесс хаотической застройки обычно нужно и можно контролировать. Но, с другой стороны, нельзя не брать во внимание тот факт, что в процессе такой борьбы активисты начинают "кошмарить" даже тех застройщиков, которые в принципе не являются нарушителями в сфере строительства", — говорится на информационной вывеске на доме.

Пока история пишется, этот дом стоит. Но сохранится ли его история в противостоянии власти, застройщиков и активистов — вопрос, решение котор требует времени.

Напомним, основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов прокомментировал для Новини.LIVE ситуацию вокруг продажи здания "Київської перепічки". Он отметил, что эта операция обошлась в значительную сумму более 100 миллионов гривен.