У Києві хочуть знести садибу Зеленських - як виглядає історична будівля

Фасад садиби Зеленських у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві хочуть знести історичну будівлю в Шевченківському районі. Відповідну інформацію розмістили на фасаді будинку. Активісти ж нарікають, що столична влада лише займається хаотичними забудовами, а мала би, навпаки, внести садибу Зеленських до культурних об'єктів і охороняти.

Як виглядає будівля і що обрали б мешканці вулиці, реконструкцію чи знесення, — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Садиба Зеленських

Стара жовта будівля розташована на вулиці Кониського, 22 — раніше Тургенєвська. Всю історію цілої вулиці і будівлі зокрема Новини.LIVE розповів пенсіонер Микола Олександрович, який живе тут все життя.

Мешканець вулиці Кониського. Фото: Новини.LIVE

"У цьому будинку хто тільки не жив. До розвалу союзу тут жили прості люди, а потім перепродавали і власники мінялися. Але в мене серце крається. Тільки реставрувати, не треба зносити", — сказав чоловік.

Історик Микола Олександрович. Фото: Новини.LIVE

Він має історичну освіту, тому по-особливому розповідає про свою вулицю. Показує на багатоповерхівку, яку побудував племінник Брежнєва, розповідає як будувалася церква і наголошує — якщо і будувати щось сучасне, то не шляхом знищення історичних будівель.

Історик та мешканець вулиці Кониського Микола Олександрович. Фото: Новини.LIVE

Знесення будинку

Будинок, про який йдеться, охрестили садибою Зеленських. Це побудова 1890-х років.

Активісти вважають, що це будівля історична і має стати культурною спадщиною. Вимагають, щоб влада надала будинку охоронний статус пам'ятки.

Садиба Зеленських. Фото: Новини.LIVE

Таку вивіску вони розмістили на фасаді будівлі і фото розійшлося мережею. Та коли Новини.LIVE приїхало на місце, частину оголошення обрізали. Саме там йшлося про те, що влада не вважає цю будівлю історичною.

Оголошення про боротьбу активістів. Фото: Новини.LIVE

Історичний будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Активісти навіть створили сторінку у Facebook, присвячену цьому будинку. Там розміщують журналістські розслідування та інформують щодо своїх звернень до влади про збереження пам'ятки.

Сторінка у ФБ садиби Зеленських. Фото: Скріншот

Сам будинок зачинений, у ньому ніхто не живе. Вікна привідкриті і можна розгледіти, що всередині немає ремонту, на стінах тріщини, на стелі дірки — просвічується сонце.

Зовні будівля також у занедбаному стані, хоча навколо збудовані доволі сучасні будинки та офіси.

Руйнування садиби Зеленських. Фото: Новини.LIVE

Фасад садиби Зеленських. Фото: Новини.LIVE

Ймовірно, і на місці садиби Зеленських хочуть звести щось, що принесе гроші. Навпроти вже триває будівництво, поруч з яким ще одна історична будівля розсипається і перетворюється на руїни.

Будівля навпроти садиби Зеленських. Фото: Новини.LIVE

"У столиці набирає обертів протистояння між забудовниками та активістами. Не можна не погодитися, що з одного боку, відстоюючи ту чи іншу будівлю, активісти роблять добру справу і що процес хаотичної забудови, звичайно, потрібно і можна контролювати. Але з іншого боку, не можна не брати до уваги той факт, що в процесі такої боротьби активісти починають “кошмарити” навіть тих забудовників, які в принципі не є порушниками у сфері будівництва", — йдеться на інформаційній вивісці на будинку.

Доки історія пишеться, цей будинок стоїть. Але чи збережеться його історія у протистоянні влади, забудовників та активістів — питання, вирішення якого потребує часу.

Нагадаємо, засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов прокоментував для Новини.LIVE ситуацію навколо продажу будівлі "Київської перепічки". Він зазначив, що ця операція обійшлася у значну сумму — понад 100 мільйонів гривень.