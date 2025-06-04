В Киеве командир дал взятку ВВК, чтобы избежать фронта

Объявление подозрения. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило командира воинской части в Киеве. Он решил заплатить за "правильное" решение ВВК, чтобы не ехать на фронт.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в среду, 4 июня.

Реклама

Читайте также:

Заплатил за решение ВВК

Работники ГБР разоблачили полковника ГПСУ на передаче взятки председателю ВВК одного из медицинских учреждений в Киеве. Он, находясь в должности командира одной из воинских частей, через медсестру передал 2000 долларов главе комиссии за прохождение медосмотра без его участия.

Вручение подозрения. Фото: ГБР

За эти деньги мужчина просил установить у него легкую болезнь, которая не позволит перевести его в район ведения боевых действий, но не приведет к увольнению с военной службы.

Вручение подозрения. Фото: ГБР

Изъятые деньги. Вручение подозрения. Фото: ГБР

Следователи ГБР зафиксировали факт передачи денег и медицинских документов. Полковнику сообщили о подозрении в передаче неправомерной выгоды, а медсестре в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды. Обоим подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Скриншот поста ГБР

Напомним, в Хмельницком военный пытался организовать схему помощи уклонистам за деньги.

А на Львовщине судили пограничника, который получил деньги за содействие незаконному вывозу валюты за границу.