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В Киеве командира воинской части разоблачили на взятке ВВК

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Дата публикации 4 июня 2025 14:35
В Киеве командир дал взятку ВВК, чтобы избежать фронта
Объявление подозрения. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило командира воинской части в Киеве. Он решил заплатить за "правильное" решение ВВК, чтобы не ехать на фронт.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в среду, 4 июня.

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Заплатил за решение ВВК

Работники ГБР разоблачили полковника ГПСУ на передаче взятки председателю ВВК одного из медицинских учреждений в Киеве. Он, находясь в должности командира одной из воинских частей, через медсестру передал 2000 долларов главе комиссии за прохождение медосмотра без его участия.

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Вручение подозрения. Фото: ГБР

За эти деньги мужчина просил установить у него легкую болезнь, которая не позволит перевести его в район ведения боевых действий, но не приведет к увольнению с военной службы.

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Вручение подозрения. Фото: ГБР
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Изъятые деньги. Вручение подозрения. Фото: ГБР

Следователи ГБР зафиксировали факт передачи денег и медицинских документов. Полковнику сообщили о подозрении в передаче неправомерной выгоды, а медсестре в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды. Обоим подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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Скриншот поста ГБР

Напомним, в Хмельницком военный пытался организовать схему помощи уклонистам за деньги.

А на Львовщине судили пограничника, который получил деньги за содействие незаконному вывозу валюты за границу.

Киев ГБР коррупция взятка ВВК фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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