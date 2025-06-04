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Головна Київ У Києві командира військової частини викрили на хабарі ВЛК

У Києві командира військової частини викрили на хабарі ВЛК

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Дата публікації: 4 червня 2025 14:35
У Києві командир дав хабар ВЛК, аби уникнути фронту
Оголошення підозри. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило командира військової частини у Києві. Він вирішив заплатити за "правильне" рішення ВЛК, аби не їхати на фронт.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у середу, 4 червня.

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Заплатив за рішення ВЛК

Працівники ДБР викрили полковника ДПСУ на передачі хабаря голові ВЛК одного з медичних закладів у Києві. Він, перебуваючи на посаді командира однієї з військових частин, через медсестру передав 2000 доларів голові комісії за проходження медогляду без його участі.

2000 доларів за фіктивний діагноз: полковник намагався уникнути фронту
Вручення підозри. Фото: ДБР

За ці гроші чоловік просив встановити у нього легку хворобу, яка не дозволить перевести його в район ведення бойових дій, але не призведе до звільнення з військової служби.

Як полковник ДПСУ намагався вплинути на висновок ВЛК
Вручення підозри. Фото: ДБР
Офіцер ДПСУ схотів уникнути передової за допомогою хабаря
Вилучені гроші. Вручення підозри. Фото: ДБР

Слідчі ДБР зафіксували факт передачі грошей та медичних документів. Полковнику повідомили про підозру в передачі неправомірної вигоди, а медсестрі у пособництві в наданні неправомірної вигоди. Обом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, у Хмельницьку військовий намагався організувати схему допомоги ухилянтам за гроші.

А на Львівщині судили прикордонника, який отримав гроші за сприяння незаконному вивезенню валюти за кордон.

Київ ДБР корупція хабар ВЛК фронт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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