У Києві командир дав хабар ВЛК, аби уникнути фронту

Оголошення підозри. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило командира військової частини у Києві. Він вирішив заплатити за "правильне" рішення ВЛК, аби не їхати на фронт.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у середу, 4 червня.

Реклама

Читайте також:

Заплатив за рішення ВЛК

Працівники ДБР викрили полковника ДПСУ на передачі хабаря голові ВЛК одного з медичних закладів у Києві. Він, перебуваючи на посаді командира однієї з військових частин, через медсестру передав 2000 доларів голові комісії за проходження медогляду без його участі.

Вручення підозри. Фото: ДБР

За ці гроші чоловік просив встановити у нього легку хворобу, яка не дозволить перевести його в район ведення бойових дій, але не призведе до звільнення з військової служби.

Вручення підозри. Фото: ДБР

Вилучені гроші. Вручення підозри. Фото: ДБР

Слідчі ДБР зафіксували факт передачі грошей та медичних документів. Полковнику повідомили про підозру в передачі неправомірної вигоди, а медсестрі у пособництві в наданні неправомірної вигоди. Обом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, у Хмельницьку військовий намагався організувати схему допомоги ухилянтам за гроші.

А на Львівщині судили прикордонника, який отримав гроші за сприяння незаконному вивезенню валюти за кордон.