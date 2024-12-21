В зоопарке Киева прошли реабилитацию сервалы, спасенные из-под обстрела

В Киеве комфортно живут спасенные из-под обстрелов "большие коты"
В Киевском зоологическом парке общегосударственного значения спасенные сервалы прошли долгий путь восстановления. Эти животные были вывезены из-под обстрелов в Донецкой области.
Об этом сообщили в Киевской государственной администрации в субботу, 21 декабря.
Сервалы в Киевском зоопарке
В прошлом году зооактивисты вывезли четырех сервалов из-под обстрелов в Донецкой области и передали их в столичный зоопарк. Животные находились в ужасном состоянии. Они были больны, истощены и в состоянии большого стресса.
"За этот год они прошли долгий путь лечения, реабилитации и социализации", — сообщили в КГГА.
По состоянию на сегодняшний день пятнистые Осирис, Сехмет, Гор и Исида освоились в своих новых комфортных домах.
"Понаблюдать за восстановлением спасенных сервалов можно на Острове Зверей", — говорится в сообщении.
Напомним, билетные кассы КиевЗоо работают:
- в понедельник — с 12:00 до 15:00;
- со вторника по воскресенье — с 10:00 до 15:00.
В КГГА также призвали помнить о своей безопасности и быть осмотрительными во время сигнала воздушной тревоги.
Кто такие сервалы
Сервал — это стройная, длинноногая кошка средних размеров. Ее длина составляет 90-135 см, высота в плечах до 40-65 см. Это животное обычно весит от 8 до 18 кг в зависимости от возраста.
Сервал имеет самые высокие ноги и самые большие относительно размеров тела уха среди представителей вида кошачьих. При этом голова этого зверька миниатюрна. Хвост относительно короткий — 30-45 см.
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