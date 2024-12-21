В зоопарке Киева прошли реабилитацию сервалы, спасенные из-под обстрела

Сервалы в Киевском зоопарке. Фото: Киевский зоопарк

В Киевском зоологическом парке общегосударственного значения спасенные сервалы прошли долгий путь восстановления. Эти животные были вывезены из-под обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщили в Киевской государственной администрации в субботу, 21 декабря.

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Сервалы в Киевском зоопарке

В прошлом году зооактивисты вывезли четырех сервалов из-под обстрелов в Донецкой области и передали их в столичный зоопарк. Животные находились в ужасном состоянии. Они были больны, истощены и в состоянии большого стресса.

"За этот год они прошли долгий путь лечения, реабилитации и социализации", — сообщили в КГГА.

По состоянию на сегодняшний день пятнистые Осирис, Сехмет, Гор и Исида освоились в своих новых комфортных домах.

"Понаблюдать за восстановлением спасенных сервалов можно на Острове Зверей", — говорится в сообщении.

Напомним, билетные кассы КиевЗоо работают:

в понедельник — с 12:00 до 15:00;

со вторника по воскресенье — с 10:00 до 15:00.

В КГГА также призвали помнить о своей безопасности и быть осмотрительными во время сигнала воздушной тревоги.

Сообщения КГГА о спасении сервалов. Фото: скриншот

Кто такие сервалы

Сервал — это стройная, длинноногая кошка средних размеров. Ее длина составляет 90-135 см, высота в плечах до 40-65 см. Это животное обычно весит от 8 до 18 кг в зависимости от возраста.

Сервал имеет самые высокие ноги и самые большие относительно размеров тела уха среди представителей вида кошачьих. При этом голова этого зверька миниатюрна. Хвост относительно короткий — 30-45 см.

Сервал в зоопарке в Киеве. Фото: Киевский зоопарк

Сервал во время реабилитации. Фото: Киевский зоопарк

Сервал. Фото: Киевский зоопарк

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