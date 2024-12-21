У зоопарку Києва пройшли реабілітацію сервали, врятовані з-під обстрілу

Сервали у Київському зоопарку. Фото: Київський зоопарк

У Київському зоологічному парку загальнодержавного значення врятовані сервали пройшли довгий шлях відновлення. Ці тварини були вивезені з-під обстрілу у Донецькій області.

Про це повідомили у Київській державній адміністрації у суботу, 21 грудня.

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Сервали у Київському зоопарку

Минулого року зооактивісти вивезли чотирьох сервалів з-під обстрілів на Донеччині і перадали їх до столичного зоопарку. Тварини перебували в жахливому стані. Вони були хворі, виснажені та у стані великого стресу.

"За цей рік вони пройшли довгий шлях лікування, реабілітації та соціалізації", — повідомили у КМДА.

Станом на сьогодні плямисті Осіріс, Сехмет, Гор та Ісіда освоїлись у своїх нових комфортних домівках.

"Поспостерігати за відновленням врятованих сервалів можна на Острові Звірів", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, квиткові каси КиївЗоо працюють:

у понеділок — з 12:00 до 15:00;

з вівторка до неділі — з 10:00 до 15:00.

В КМДА також закликали пам'ятати про власну безпеку та бути обачними під час сигналу повітряної тривоги.

Повідомлення КМДА про порятунок сервалів. Фото: скриншот

Хто такі сервали

Сервал — це струнка, довгонога кішка середніх розмірів. Її довжина складає 90-135 см, висота у плечах до 40-65 см. Ця тварина зазвичай важить від 8 до 18 кг залежно від віку.

Сервал має найвищі ноги і найбільші відносно розмірів тіла вуха серед представників виду котячих. При цьому голова цієї тваринки мініатюрна. Хвіст відносно короткий — 30-45 см.

Сервал у зоопарку в Києві. Фото: Київський зоопарк

Сервал під час реабілітації. Фото: Київський зоопарк

Сервал. Фото: Київський зоопарк

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