У зоопарку Києва пройшли реабілітацію сервали, врятовані з-під обстрілу

У Києві комфортно живуть врятовані з-під обстрілів "великі коти"
У Київському зоологічному парку загальнодержавного значення врятовані сервали пройшли довгий шлях відновлення. Ці тварини були вивезені з-під обстрілу у Донецькій області.
Про це повідомили у Київській державній адміністрації у суботу, 21 грудня.
Сервали у Київському зоопарку
Минулого року зооактивісти вивезли чотирьох сервалів з-під обстрілів на Донеччині і перадали їх до столичного зоопарку. Тварини перебували в жахливому стані. Вони були хворі, виснажені та у стані великого стресу.
"За цей рік вони пройшли довгий шлях лікування, реабілітації та соціалізації", — повідомили у КМДА.
Станом на сьогодні плямисті Осіріс, Сехмет, Гор та Ісіда освоїлись у своїх нових комфортних домівках.
"Поспостерігати за відновленням врятованих сервалів можна на Острові Звірів", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, квиткові каси КиївЗоо працюють:
- у понеділок — з 12:00 до 15:00;
- з вівторка до неділі — з 10:00 до 15:00.
В КМДА також закликали пам'ятати про власну безпеку та бути обачними під час сигналу повітряної тривоги.
Хто такі сервали
Сервал — це струнка, довгонога кішка середніх розмірів. Її довжина складає 90-135 см, висота у плечах до 40-65 см. Ця тварина зазвичай важить від 8 до 18 кг залежно від віку.
Сервал має найвищі ноги і найбільші відносно розмірів тіла вуха серед представників виду котячих. При цьому голова цієї тваринки мініатюрна. Хвіст відносно короткий — 30-45 см.
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