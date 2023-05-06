В Киеве будет курсировать ретро-паровоз ГР-336

Ретро-паровоз на детской железной дороге. Фото: Укрзализныця

В скором времени по Киевской детской железной дороге пройдет необычное событие — старинный паровоз ГР-336 совершит путешествие по магистрали. Уже 70 лет назад этот паровоз произвел настоящий фурор, осуществив первый поезд на детской железной дороге в Киеве. Теперь же он вернется, чтобы снова порадовать маленьких пассажиров.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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ГР-336 будет тянуть за собой раритетные польские вагоны, которые станут настоящей находкой для детей. Новый дизайн вагонов не оставит равнодушными ни маленьких, ни больших пассажиров.

Путешествие старинного паровоза состоится 7 мая и продлится с 10:30 до 16:30. Отправление и прибытие состоятся в Сырецком парке, который находится по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4. Для удобства пассажиров рекомендуется воспользоваться кольцевой электричкой, выходя на станции Сырец.

Ретро-паровоз на детской железной дороге. Фото: Укрзализныця

Напомним, что Укрзалызниця обновила мобильное приложение для бронирования билетов. Там появилась возможность одновременного оформления и обратного билета.

При этом есть приятный сюрприз. При бронировании билетов туда-обратно на скоростные поезда Интерсити можно получить скидку 10%.