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У Києві курсуватиме ретро-паротяг ГР-336

6 травня 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві курсуватиме ретро-паротяг ГР-336
Ретро-паротяг на дитячій залізниці. Фото: Укрзалізниця
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Незабаром Київською дитячою залізницею пройде незвичайна подія — старовинний паротяг ГР-336 здійснить подорож по магістралі. Вже 70 років тому цей паротяг справив справжній фурор, здійснивши перший поїзд дитячою залізницею у Києві. Тепер він повернеться, щоб знову порадувати маленьких пасажирів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Ретро-паротяг на дитячій залізниці

ГР-336 тягтиме за собою раритетні польські вагони, які стануть справжньою знахідкою для дітей. Новий дизайн вагонів не залишить байдужими ані маленьких, ані великих пасажирів.

Подорож старовинного паротяга відбудеться 7 травня та триватиме з 10:30 до 16:30. Відправлення та прибуття відбудуться у Сирецькому парку, що знаходиться за адресою вул. Парково-Сирецька, 4. Для зручності пасажирів рекомендується скористатися кільцевою електричкою, виходячи на станції Сирець.

Ретро паровоз
Ретро-паротяг на дитячій залізниці. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що Укрзалізниця оновила мобільний додаток для бронювання квитків. Там з'явилася можливість одночасного оформлення та зворотного квитка.

При цьому є приємний сюрприз. При бронюванні квитків туди-назад на швидкісні потяги Інтерсіті можна отримати знижку 10%.

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