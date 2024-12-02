В Киеве врач и работник ТЦК помогали уклонистам бежать за границу

Следственные действия сотрудников прокуратуры. Фото: Офис генпрокурора

В Киеве врач и сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки способствовали устранению военнообязанных от мобилизации. За свои "услуги" они брали от 6 до 12 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 2 декабря.

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В Киеве прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении врачу столичной больницы, госслужащему ТЦК и СП и гражданскому лицу. Следствию стало известно, что бывший работник столичного военкомата привлек к преступной схеме переправки военнообязанных через государственную границу действующего работника ТЦК и врача городской больницы.

Медработник предоставлял военнообязанным мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник ТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные получали возможность уехать за границу.

В ходе досудебного расследования задокументировано получение "услуг" подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами. Один из них, используя заключение ВЛК и "временное удостоверение военнообязанного с данными по исключению его с военного учета", пересек государственную границу Украины.

Стоимость "услуг" по уклонению от мобилизации составляла от 6 до 12 тыс. долларов США за одного человека.

Сотрудник полиции с подозреваемым. Фото: Офис генпрокурора

Всем троим инкриминировано пособничество в уклонении от призыва на военную службу. Врачу инкриминировано содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а экс-работнику военкомата — содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Кроме того, они подозреваются в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Подозреваемым избраны меры пресечения.

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