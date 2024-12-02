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В Киеве врач и работник ТЦК помогали уклонистам бежать за границу

2 декабря 2024 13:23
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве врач и работник ТЦК помогали уклонистам бежать за границу
Следственные действия сотрудников прокуратуры. Фото: Офис генпрокурора
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве врач и сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки способствовали устранению военнообязанных от мобилизации. За свои "услуги" они брали от 6 до 12 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 2 декабря.

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В Киеве прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении врачу столичной больницы, госслужащему ТЦК и СП и гражданскому лицу. Следствию стало известно, что бывший работник столичного военкомата привлек к преступной схеме переправки военнообязанных через государственную границу действующего работника ТЦК и врача городской больницы.

Медработник предоставлял военнообязанным мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник ТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные получали возможность уехать за границу.

В ходе досудебного расследования задокументировано получение "услуг" подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами. Один из них, используя заключение ВЛК и "временное удостоверение военнообязанного с данными по исключению его с военного учета", пересек государственную границу Украины.

Стоимость "услуг" по уклонению от мобилизации составляла от 6 до 12 тыс. долларов США за одного человека.

помогали уклоняющимся
Сотрудник полиции с подозреваемым. Фото: Офис генпрокурора

Всем троим инкриминировано пособничество в уклонении от призыва на военную службу. Врачу инкриминировано содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а экс-работнику военкомата — содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Кроме того, они подозреваются в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Подозреваемым избраны меры пресечения.

Ранее мы писали, что во Львовской области мужчина организовал незаконную схему переправки военнообязанных за границу. Суд наказал дельца.

В Одесской области 24-летний военный-контрактник вместе со своим родным дядей организовал схему переправки военнообязанных за границу. Сделку разоблачили, а фигурантам грозят тюремные сроки.

Киев Украина прокуратура мобилизация ТЦК и СП

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