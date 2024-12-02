У Києві лікар та працівник ТЦК допомагали ухилянтам тікати за кордон

Слідчі дії співробітників прокуратури. Фото: Офіс генпрокурора

У Києві лікар та співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки сприяли ухиленню військовозобов'язних від мобілізації. За свої "послуги" вони брали від 6 до 12 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у понеділок, 2 грудня.

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У Києві прокуратура викрила і повідомила про підозру лікарю столичної лікарні, держслужбовцю ТЦК та СП і цивільній особі. Слідству стало відомо, що колишній працівник столичного військкомату залучив до злочинної схеми переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон чинного працівника ТЦК та лікаря міської лікарні.

Медпрацівник надавав військовозобов'язаним чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник ТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. Внаслідок таких дій підозрюваних військовозобов'язані отримували можливість виїхати за кордон.

Протягом досудового розслідування задокументовано отримання "послуг" підозрюваних чотирма військовозобов’язаними чоловіками. Один з них, використовуючи висновок ВЛК та "тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з даними щодо виключення його з військового обліку", перетнув державний кордон України.

Вартість "послуг" з ухилення від мобілізації становила від 6 до 12 тис. доларів США за одну людину.

Співробітник поліції з підозрюваним. Фото: Офіс генпрокурора

Всім трьом інкриміновано пособництво в ухиленні від призову на військову службу. Лікарю інкриміновано сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а експрацівнику військкомату — сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Крім того, їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи.

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