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В Киеве ликвидировали обменники, которые продавали фальшивую валюту

16 ноября 2023 20:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве ликвидировали обменники, которые продавали фальшивую валюту
Человек с долларовыми банкнотами. Иллюстративное фото: pexels
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Детективы теруправления БЭБ в Киеве обнаружили лиц, сбывавших фальшивые доллары США. Также была прикрыта сеть валютных обменников, где фальшивомонетчики сбывали поддельные деньги.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, злоумышленники обустроили в столице незаконно работавшие фиктивные пункты обмена валют, используя лицензии других субъектов хозяйствования. Один из пострадавших, которому продали фальшивые деньги, обратился в полицию.

"В рамках начатого уголовного производства задокументирован факт продажи 1,5 тыс. фальшивых американских долларов в одном из пунктов обмена валют. Это были банкноты старого образца, номиналом 100 долларов США каждая", — резюмируют прокуроры.

В ходе обысков был разоблачен еще один обменный пункт, где злоумышленники также реализовали фальшивые деньги. В нем были изъяты наличные деньги в иностранной и отечественной валюте и техника на общую сумму более 2 млн гривен.

Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199 УКУ. Продолжается установление всех лиц, причастных к осуществлению незаконной деятельности.

Напомним, что ранее на Буковине БЭБ помешала местным чиновникам растратить 13 млн. гривен на ремонт здания для ВПЛ. Также детективы ранее сообщали об обысках во львовском ресторанном холдинге FESTrepublic: подозреваемых в уклонении от уплаты налогов общей суммой около 50 млн грн.

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