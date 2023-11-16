Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві ліквідували обмінники, які продавали фальшиву валюту arrow

У Києві ліквідували обмінники, які продавали фальшиву валюту

16 листопада 2023 20:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Києві ліквідували обмінники, які продавали фальшиву валюту
Людина з доларовими банкнотами. Ілюстративне фото: pexels
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Детективи теруправління БЕБ у місті Києві виявили осіб, які збували фальшиві долари США. Також було прикрито мережу валютних обмінників, де фальшивомонетники збували підроблені гроші.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Читайте також:

Фальшивомонетництво в Києві — деталі

За даними слідства, зловмисники облаштували у столиці фіктивні пункти обміну валют, які незаконно працювали, використовуючи ліцензії інших суб’єктів господарювання.  Один з постраждалих, якому продали фальшиві гроші, звернувся до поліції.

"В межах розпочатого кримінального провадження задокументовано факт продажу 1,5 тис. фальшивих американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 доларів США кожна", — резюмують прокурори. 

Під час обшуків було викрито ще один обмінний пункт, де зловмисники також реалізували фальшиві гроші. В ньому було вилучено готівку в іноземній та вітчизняній валюті та техніку на загальну суму понад 2 млн гривень.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199 ККУ. Продовжується встановлення усіх осіб, які причетні до здійснення незаконної діяльності. 

Нагадаємо, що раніше на Буковині БЕБ завадила місцевим чиновникам розтратити 13 млн гривень на ремонт будівлі для ВПО. Також детективи раніше повідомляли про обшуки у львівському ресторанному холдингу FESTrepublic: їх підозрювали в ухиленні від сплати податків загальною сумою близько 50 млн грн. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі