У Києві ліквідували обмінники, які продавали фальшиву валюту

Людина з доларовими банкнотами. Ілюстративне фото: pexels

Детективи теруправління БЕБ у місті Києві виявили осіб, які збували фальшиві долари США. Також було прикрито мережу валютних обмінників, де фальшивомонетники збували підроблені гроші.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, зловмисники облаштували у столиці фіктивні пункти обміну валют, які незаконно працювали, використовуючи ліцензії інших суб’єктів господарювання. Один з постраждалих, якому продали фальшиві гроші, звернувся до поліції.

"В межах розпочатого кримінального провадження задокументовано факт продажу 1,5 тис. фальшивих американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 доларів США кожна", — резюмують прокурори.

Під час обшуків було викрито ще один обмінний пункт, де зловмисники також реалізували фальшиві гроші. В ньому було вилучено готівку в іноземній та вітчизняній валюті та техніку на загальну суму понад 2 млн гривень.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199 ККУ. Продовжується встановлення усіх осіб, які причетні до здійснення незаконної діяльності.

Нагадаємо, що раніше на Буковині БЕБ завадила місцевим чиновникам розтратити 13 млн гривень на ремонт будівлі для ВПО. Також детективи раніше повідомляли про обшуки у львівському ресторанному холдингу FESTrepublic: їх підозрювали в ухиленні від сплати податків загальною сумою близько 50 млн грн.