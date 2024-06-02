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В Киеве лимитов потребления электроэнергии хватит только на 80% потребностей, — гендиректор Yasno

2 июня 2024 23:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что лимитов потребления электроэнергии 3 июня в Киеве хватит на обеспечение всего 80% потребностей
Мужчина сидит за столом, на котором стоит свеча. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Киеве лимитов потребления электроэнергии, которые НЭК "Укрэнерго" предоставила на понедельник, 3 июня, хватит на обеспечение всего 80% потребностей. Графики отключений будут действовать все сутки.

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

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Скриншот сообщения Сергея Коваленко

Как будут отключать свет 3 июня и где посмотреть графики отключений

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте yasno.com.ua, в приложении bit.ly/yasno-app, а также чат-ботах в Viber и Telegram.

По состоянию на вечер 2 июня в Киеве тоже действуют графики стабилизационных отключений.

Напомним, в среду, 3 июня, в течение суток лимиты потребления электроэнергии будут действовать по всей территории Украины. В случае превышения лимитов потребления для бытовых и промышленных потребителей будут применять графики почасовых отключений. Электропитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Также мы сообщали о том, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по украинской критической инфраструктуре. Есть поражение энергообъектов в пяти областях.

отключения света
критическая инфраструктура
электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго

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