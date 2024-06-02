Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що лімітів споживання електроенергії 3 червня в Києві вистачить на забезпечення лише 80% потреб

Чоловік сидить за столом, на якому стоїть свічка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві лімітів споживання електроенергії, які НЕК "Укренерго" надала на понеділок, 3 червня, вистачить на забезпечення лише 80% потреб. Графіки відключень діятимуть усю добу.

Про це в неділю, 2 червня, повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

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Скриншот повідомлення Сергія Коваленка

Як відключатимуть світло 3 червня та де подивитися графіки відключень

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті yasno.com.ua. У застосунку bit.ly/yasno-app, а також чат-ботах у Viber та в Telegram.

Станом на вечір 2 червня в Києві теж діють графіки стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, у середу, 3 червня, впродовж доби ліміти споживання електроенергії діятимуть по всій території України. У разі перевищення лімітів споживання для побутових і промислових споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Електроживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре завдали удару по українській критичній інфраструктурі. Є ураження енергооб'єктів у п'ятьох областях.