Акция в Киеве в поддержку военнопленных 20 октября — фото

Акция в поддержку военнопленных 20 октября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 20 октября, проходит акция в поддержку военнопленных. Люди вышли на улицы города, чтобы напомнить о необходимости обменов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку военнопленных в Киеве

Активисты с плакатами стоят вдоль одной из улиц столицы, а проезжающие водители подают сигнал в знак поддержки.

Акция в поддержку военнопленных 20 октября. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных 20 октября. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных 20 октября. Фото: Новини.LIVE

В акции приняли участие также военные. Цель — достичь скорейшего обмена тех, кто в плену уже длительное время.

Акция в поддержку военнопленных 20 октября. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных 20 октября. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 19 октября из российского плена удалось вернуть еще 95 украинцев. Известно, что это был уже 58-й обмен с 24 февраля 2022 года.

Также следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк опубликовала первое совместное фото со своим возлюбленным Владиславом Андриановым, который вернулся из российского плена.