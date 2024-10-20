Акция в Киеве в поддержку военнопленных 20 октября — фото

В Киеве люди вышли на акцию в поддержку военнопленных — фоторепортаж
В Киеве в воскресенье, 20 октября, проходит акция в поддержку военнопленных. Люди вышли на улицы города, чтобы напомнить о необходимости обменов.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Активисты с плакатами стоят вдоль одной из улиц столицы, а проезжающие водители подают сигнал в знак поддержки.
В акции приняли участие также военные. Цель — достичь скорейшего обмена тех, кто в плену уже длительное время.
Напомним, 19 октября из российского плена удалось вернуть еще 95 украинцев. Известно, что это был уже 58-й обмен с 24 февраля 2022 года.
Также следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк опубликовала первое совместное фото со своим возлюбленным Владиславом Андриановым, который вернулся из российского плена.
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