Акція в Києві на підтримку військовополонених 20 жовтня — фото

Акція в підтримку військовополонених у Києві 20 жовтня. Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 20 жовтня, проходить акція в підтримку військовополонених. Люди вийшли на вулиці міста, аби нагадати про потребу обмінів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція в підтримку військовополонених в Києві

Активісти з плакатами стоять уздовж однієї з вулиць столиці, а водії, що проїжджають, подають сигнал на знак підтримки.

Акція в підтримку військовополонених у Києві 20 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Акція в підтримку військовополонених у Києві 20 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Акція в підтримку військовополонених у Києві 20 жовтня. Фото: Новини.LIVE

В акції взяли участь також військові. Мета — досягти якомога швидшого обміну тих, хто в полоні вже тривалий час.

Акція в підтримку військовополонених у Києві 20 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Акція в підтримку військовополонених у Києві 20 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 19 жовтня з російського полону вдалося повернути ще 95 українців. Відомо, що це був вже 58-й обмін з 24 лютого 2022 року.

Також слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк оприлюднила перше спільне фото зі своїм коханим Владиславом Андріановим, який повернувся з російського полону.