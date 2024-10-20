Акція в Києві на підтримку військовополонених 20 жовтня — фото

У Києві люди вийшли на акцію в підтримку військовополонених — фоторепортаж
У Києві у неділю, 20 жовтня, проходить акція в підтримку військовополонених. Люди вийшли на вулиці міста, аби нагадати про потребу обмінів.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція в підтримку військовополонених в Києві
Активісти з плакатами стоять уздовж однієї з вулиць столиці, а водії, що проїжджають, подають сигнал на знак підтримки.
В акції взяли участь також військові. Мета — досягти якомога швидшого обміну тих, хто в полоні вже тривалий час.
Нагадаємо, 19 жовтня з російського полону вдалося повернути ще 95 українців. Відомо, що це був вже 58-й обмін з 24 лютого 2022 року.
Також слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк оприлюднила перше спільне фото зі своїм коханим Владиславом Андріановим, який повернувся з російського полону.
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