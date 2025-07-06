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Главная Киев В Киеве раздается воздушная тревога — что летит на столицу

В Киеве раздается воздушная тревога — что летит на столицу

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 01:30
Столицу Украины атакуют дроны-камикадзе и местные власти призывают граждан направляться в укрытия
Срочная новость

В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГГА.

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Согласно данным мониторинговых каналов и информации Воздушных Сил ВС Украины, в окрестностях Киева замечены российские дроны-камикадзе. В Киеве будут слышны звуки работы ПВО.

Новость обновляется...

 

Киев ПВО воздушная тревога дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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