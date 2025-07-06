Столицу Украины атакуют дроны-камикадзе и местные власти призывают граждан направляться в укрытия

В Киеве раздается воздушная тревога — что летит на столицу
Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 01:30
Срочная новость
В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГГА.
Реклама
Читайте также:
Чем враг атакует столицу
Согласно данным мониторинговых каналов и информации Воздушных Сил ВС Украины, в окрестностях Киева замечены российские дроны-камикадзе. В Киеве будут слышны звуки работы ПВО.
Новость обновляется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама