Столицу Украины атакуют дроны-камикадзе и местные власти призывают граждан направляться в укрытия

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В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГГА.

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Согласно данным мониторинговых каналов и информации Воздушных Сил ВС Украины, в окрестностях Киева замечены российские дроны-камикадзе. В Киеве будут слышны звуки работы ПВО.

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