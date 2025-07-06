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Головна Київ У Києві лунає повітряна тривога — що летить на столицю

У Києві лунає повітряна тривога — що летить на столицю

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 01:30
Столицю України атакують дрони-камікадзе і місцева влада закликає громадян прямувати до укриттів
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України пролунала повітряна тривога. Влада Києва закликає громадян прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМДА.

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Повідомлення від КМДА. Фото: Скриншот

Згідно з даними моніторингових каналів та інформації Повітряних Сил ЗС України, на околицях Києва помічені російські дрони-камікадзе. У Києві буде чутно звуки роботи ППО.

Ситуація з тривогами в Україні

У Києві лунає повітряна тривога — що летить на столицю - фото 2
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Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 01:46 зафіксовані повітряні тривоги через атаку БпЛА в Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях. Є вибух на Херсонщині.

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня росіяни завдали дронових ударів по Чугуєву й Куп'янську Харківської області. Постраждали п'ятеро людей. Серед трьох травмованих у Чугуєві 12-річний хлопчик.

Також ми повідомляли, що вночі 5 липня частково зникло світло на ТОТ Запорізької області. Окупаційний губернатор Євген Балицький заявив, що ЗСУ завдали удару по енергетичній інфраструктурі.

Київ ППО повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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