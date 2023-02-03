В Киеве сирена без воздушной тревоги: что известно

В Киеве раздается сирена без объявления воздушной тревоги: что известно
На улицах Киева звучат сирены. При этом власти не объявляли о сигнале воздушной тревоги.
Об этом сообщают жители столицы.
-
Эксперты прогнозируют длительный застой российской экономики из-за международных санкций
-
Курьезная ошибка: стало известно, почему "Барселона" не усилила состав в январе
-
"Мы не потеряем ни одного дня на пути в Евросоюз": Зеленский прокомментировал саммит Украина-ЕС
-
РФ запустила фейк о привлечении украинских детей к порнографическим видео
-
Умер французский модельер, революционер стиля 1960-х Пако Рабанн
-
Морякам удалось вернуть почти 65 миллионов гривен задолженности по заработной плате
-
Скандального экс-главу Днепропетровщины лишили депутатского мандата в облсовете
-
Эксперты прогнозируют значительное увеличение дефицита бюджета россии из-за санкций в 2023 году
-
Канада может согласиться с участием россиян и белорусов в Олимпиаде-2024: известно условие
-
СБУ поймала на взятке чиновников таможни в Черновицкой области
Что известно
Официальные каналы не публиковали объявления тревоги. Вероятно, речь идет о сбое системы оповещения.
Сирены в Киеве зазвучали примерно в 16.15.
Патрульная полиция Киева обнародовала сообщение о тревоге, однако вскоре сообщение было удалено. Это единственный официальный источник, в котором опубликована информация о тревоге в столице.
Стоит отметить, что в это время все же было объявлено о воздушной тревоге в ряде областей. В частности, речь идет о Запорожской и Донецкой областях.
Дополнено в 16:34
Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 16.34. Также зазвучали сирены во многих областях Украины. По данным мониторинговых групп, объявление тревоги связано со взлетом вражеской авиации.
По состоянию на 16.40 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Напомним, это уже второй раз за день в Украине масштабная воздушная тревога.