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В Киеве раздается сирена без объявления воздушной тревоги: что известно

3 февраля 2023 16:25
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Киеве сирена без воздушной тревоги: что известно
В столице раздаются сирены
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На улицах Киева звучат сирены. При этом власти не объявляли о сигнале воздушной тревоги.

Об этом сообщают жители столицы.

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Что известно

Официальные каналы не публиковали объявления тревоги. Вероятно, речь идет о сбое системы оповещения.

Сирены в Киеве зазвучали примерно в 16.15.

Патрульная полиция Киева обнародовала сообщение о тревоге, однако вскоре сообщение было удалено. Это единственный официальный источник, в котором опубликована информация о тревоге в столице.

Стоит отметить, что в это время все же было объявлено о воздушной тревоге в ряде областей. В частности, речь идет о Запорожской и Донецкой областях.

Дополнено в 16:34

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 16.34. Также зазвучали сирены во многих областях Украины. По данным мониторинговых групп, объявление тревоги связано со взлетом вражеской авиации.

По состоянию на 16.40 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Напомним, это уже второй раз за день в Украине масштабная воздушная тревога.

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