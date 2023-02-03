У Києві сирена без повітряної тривоги: що відомо

У столиці лунають сирени

На вулицях Києва звучать сирени. При цьому влада не оголошувала про сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють жителі столиці.

Що відомо

Офіційні канали наразі не публікували оголошення тривоги. Імовірно, йдеться про збій системи оповіщення.

Сирени у Києві зазвучали приблизно о 16:15.

Патрульна поліція Києва оприлюднила повідомлення про тривогу, однак згодом повідомлення було видалене. Це єдине офіційне джерело, в якому опублікували інформацію про тривогу в столиці.

Варто зауважити, що у цей час було все ж оголошено про повітряну тривогу у низці областей. Зокрема, йдеться про Запорізьку та Донецьку області.

Доповнено в 16:34

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 16:34. Також зазвучали сирени в у багатьох областях України. За даними моніторингових груп, оголошення тривоги пов'язане зі зльотом ворожої авіації.

Станом на 16:40 повітряна тривога була оголошена по всій території України.

Нагадаємо, це уже вдруге за день в Україні масштабна повітряна тривога.

