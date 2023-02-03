У Києві сирена без повітряної тривоги: що відомо

У Києві лунає сирена без оголошення повітряної тривоги: що відомо
На вулицях Києва звучать сирени. При цьому влада не оголошувала про сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляють жителі столиці.
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Що відомо
Офіційні канали наразі не публікували оголошення тривоги. Імовірно, йдеться про збій системи оповіщення.
Сирени у Києві зазвучали приблизно о 16:15.
Патрульна поліція Києва оприлюднила повідомлення про тривогу, однак згодом повідомлення було видалене. Це єдине офіційне джерело, в якому опублікували інформацію про тривогу в столиці.
Варто зауважити, що у цей час було все ж оголошено про повітряну тривогу у низці областей. Зокрема, йдеться про Запорізьку та Донецьку області.
Доповнено в 16:34
Повітряна тривога була оголошена у Києві о 16:34. Також зазвучали сирени в у багатьох областях України. За даними моніторингових груп, оголошення тривоги пов'язане зі зльотом ворожої авіації.
Станом на 16:40 повітряна тривога була оголошена по всій території України.
Нагадаємо, це уже вдруге за день в Україні масштабна повітряна тривога.