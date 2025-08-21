Взрывы в Киеве 21 августа — чем атаковала Россия

В Киевской области раздаются громкие взрывы
В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны работают по воздушным целям - в регионе раздаются громкие взрывы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.
Киевская область под атакой дронов
Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
В ОВА отметили, что важно также соблюдать информационную тишину — не снимать и не распространять в сети работу украинских защитников.
По состоянию на 09:31 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.
Напомним, в Киеве и по области в ночь на 21 августа раздавались сильные взрывы.
Также в ВС ВСУ назвали типы и количество дронов и ракет, которые направила Россия на Украину ночью и утром 21 августа.
