Взрывы в Киеве 21 августа — чем атаковала Россия

В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны работают по воздушным целям - в регионе раздаются громкие взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

Киевская область под атакой дронов

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

В ОВА отметили, что важно также соблюдать информационную тишину — не снимать и не распространять в сети работу украинских защитников.

По состоянию на 09:31 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог в Украине 21 августа в 09:31

Напомним, в Киеве и по области в ночь на 21 августа раздавались сильные взрывы.

Также в ВС ВСУ назвали типы и количество дронов и ракет, которые направила Россия на Украину ночью и утром 21 августа.