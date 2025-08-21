Вибухи в Києві 21 серпня — чим атакувала Росія

Дрон у небі. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях — в регіоні лунають гучні вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Київська область під атакою дронів

Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

В ОВА зазначили, що важливо також дотримуватися інформаційної тиші — не знімати та не поширювати у мережі роботу українських захисників.

Станом на 09:31 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.

Карта повітряних тривог в Україні 21 серпня о 09:31

Нагадаємо, у Києві та по області в ніч проти 21 серпня лунали сильні вибухи.

Також в ПС ЗСУ назвали типи та кількість дронів й ракет, які спрямувала Росія на Україну вночі та вранці 21 серпня.