Україна
У Київськй області лунають гучні вибухи

У Київськй області лунають гучні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 09:35
Вибухи в Києві 21 серпня — чим атакувала Росія
Дрон у небі. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях — в регіоні лунають гучні вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Читайте також:

Київська область під атакою дронів

Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

В ОВА зазначили, що важливо також дотримуватися інформаційної тиші — не знімати та не поширювати у мережі роботу українських захисників.

Станом на 09:31 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.

Карта повітряних тривог в Україні 21 серпня о 09:31

Нагадаємо, у Києві та по області в ніч проти 21 серпня лунали сильні вибухи

Також в ПС ЗСУ назвали типи та кількість дронів й ракет, які спрямувала Росія на Україну вночі та вранці 21 серпня. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
