Вибухи в Києві 21 серпня — чим атакувала Росія

У Київськй області лунають гучні вибухи
У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях — в регіоні лунають гучні вибухи.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
Київська область під атакою дронів
Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.
В ОВА зазначили, що важливо також дотримуватися інформаційної тиші — не знімати та не поширювати у мережі роботу українських захисників.
Станом на 09:31 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.
Нагадаємо, у Києві та по області в ніч проти 21 серпня лунали сильні вибухи.
Також в ПС ЗСУ назвали типи та кількість дронів й ракет, які спрямувала Росія на Україну вночі та вранці 21 серпня.
