В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за атаки дронов

В Киеве раздаются сильные взрывы — Россия запустила дроны
В Киеве утром 7 октября объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. После сигнала воздушной опасности в городе прозвучали взрывы.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Взрывы в Киеве 7 октября
Власти призывают граждан немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до официального завершения тревоги. В случае отсутствия доступа к убежищу или если обращение через приложение "Киев Цифровой" осталось без ответа, жителей просят сообщать об этом через специальный бот @KyivShelterBot.
По состоянию на 08:18 в Киевской области частично объявлена воздушная тревога.
Также Воздушные силы ВСУ предупреждали о налете беспилотников на Киевщину.
Напомним, Россия не прекращает атаки на гражданское население по всей Украине. Так, в ночь на 7 октября под атакой оказалась Полтавская область. А недавно под атакой FPV-дрона на Харьковщине оказалось авто главы поселковой военной администрации.
