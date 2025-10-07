Видео
Главная Киев В Киеве раздаются сильные взрывы — Россия запустила дроны

В Киеве раздаются сильные взрывы — Россия запустила дроны

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 08:18
В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за атаки дронов
Беспилотник в небе. Фото иллюстративное: 24 Канал

В Киеве утром 7 октября объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. После сигнала воздушной опасности в городе прозвучали взрывы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Читайте также:

Взрывы в Киеве 7 октября

Власти призывают граждан немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до официального завершения тревоги. В случае отсутствия доступа к убежищу или если обращение через приложение "Киев Цифровой" осталось без ответа, жителей просят сообщать об этом через специальный бот @KyivShelterBot.

По состоянию на 08:18 в Киевской области частично объявлена воздушная тревога.

null
Карта воздушных тревог 7 октября в 08:18. Фото: скриншот

Также Воздушные силы ВСУ предупреждали о налете беспилотников на Киевщину.

null
Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Россия не прекращает атаки на гражданское население по всей Украине. Так, в ночь на 7 октября под атакой оказалась Полтавская область. А недавно под атакой FPV-дрона на Харьковщине оказалось авто главы поселковой военной администрации.

Киев взрыв ПВО дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
