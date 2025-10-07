У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги через атаку дронів

У Києві лунають сильні вибухи — Росія запустила дрони
У Києві вранці 7 жовтня оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Після сигналу повітряної небезпеки в місті пролунали вибухи.
Про це повідомили в пресслужбі КМВА.
Вибухи в Києві 7 жовтня
Влада закликає громадян негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до офіційного завершення тривоги. У разі відсутності доступу до сховища або якщо звернення через застосунок "Київ Цифровий" залишилося без відповіді, жителів просять повідомляти про це через спеціальний бот @KyivShelterBot.
Станом на 08:18 у Київській області частково оголошено повітряну тривогу.
Також Повітряні сили ЗСУ попереджали про наліт безпілотників на Київщину.
Нагадаємо, Росія не припиняє атаки на цивільне населення по всій Україні. Так, у ніч проти 7 жовтня під атакою опинилась Полтавська область. А нещодавно під атакою FPV-дрона на Харківщині опинилося авто голови селищної військової адміністрації.
