У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги через атаку дронів

У Києві вранці 7 жовтня оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Після сигналу повітряної небезпеки в місті пролунали вибухи.

Про це повідомили в пресслужбі КМВА.

Вибухи в Києві 7 жовтня

Влада закликає громадян негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до офіційного завершення тривоги. У разі відсутності доступу до сховища або якщо звернення через застосунок "Київ Цифровий" залишилося без відповіді, жителів просять повідомляти про це через спеціальний бот @KyivShelterBot.

Станом на 08:18 у Київській області частково оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог 7 жовтня о 08:18. Фото: скриншот

Також Повітряні сили ЗСУ попереджали про наліт безпілотників на Київщину.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія не припиняє атаки на цивільне населення по всій Україні. Так, у ніч проти 7 жовтня під атакою опинилась Полтавська область. А нещодавно під атакою FPV-дрона на Харківщині опинилося авто голови селищної військової адміністрації.