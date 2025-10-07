Відео
Україна
Головна Київ У Києві лунають сильні вибухи — Росія запустила дрони

У Києві лунають сильні вибухи — Росія запустила дрони

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 08:18
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги через атаку дронів
Безпілотник у небі. Фото ілюстративне: 24 Канал

У Києві вранці 7 жовтня оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Після сигналу повітряної небезпеки в місті пролунали вибухи.

Про це повідомили в пресслужбі КМВА.

Читайте також:

Вибухи в Києві 7 жовтня

Влада закликає громадян негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до офіційного завершення тривоги. У разі відсутності доступу до сховища або якщо звернення через застосунок "Київ Цифровий" залишилося без відповіді, жителів просять повідомляти про це через спеціальний бот @KyivShelterBot.

Станом на 08:18 у Київській області частково оголошено повітряну тривогу. 

null
Карта повітряних тривог 7 жовтня о 08:18. Фото: скриншот

Також Повітряні сили ЗСУ попереджали про наліт безпілотників на Київщину. 

null
Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія не припиняє атаки на цивільне населення по всій Україні. Так, у  ніч проти 7 жовтня під атакою опинилась Полтавська область. А нещодавно під атакою FPV-дрона на Харківщині опинилося авто голови селищної військової адміністрації.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
