Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве звучат сирены — чем РФ атакует столицу arrow

В Киеве звучат сирены — чем РФ атакует столицу

15 января 2025 01:00
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе
Мобильная группа ПВО ВС Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

КГГА объявила, что Киев сейчас находится под угрозой воздушной атаки. Власти столицы призывают граждан направляться в укрытия.

Информация появилась в Telegram-канале КМДА.

Читайте также:

Чем враг атакует Киев

В Киеве звучат сирены - чем РФ атакует столицу - фото 1
Сообщение о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Согласно сообщению КГГА, сейчас в направлении Киева направляются вражеские дроны-камикадзе "Шахед". В КГГА напоминают, что существует специализированная карта укрытий города, которой стоит воспользоваться.

Напомним, что в ночь на 12 января Россия запустила по Украине 94 ударных БпЛА и дроны-имитаторы. Силы ПВО сбили 60 из них, еще 34 были локально потеряны.

Также мы писали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры гарантированно передадут Украине 19 систем ПВО. Сейчас лишь стоит вопрос, как их получить в кратчайшие сроки.

КГГА ПВО дроны война в Украине атака Шахед

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Мужчина через Telegram информировал о патрулях ТЦК — решение суда

01:31 Ярмолюк помог Брентфорду сотворить сенсацию в матче с Ман Сити

Text

01:30 Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

01:25 Переговоры по миротворцам открыли "окно Овертона" — Чернев

01:00 В Киеве звучат сирены — чем РФ атакует столицу

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:38 Ошибка Забарного чуть не стоила Борнмуту поражения от Челси

00:30 Трудоустройство в школу с нарушением учета — возможно ли это

00:20 ВСУ успешно ударили по Саратовскому НПЗ — фото последствий атаки

00:09 В Эстонии сделали заявление относительно вступления Украины в ЕС

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

01:32 Мужчина через Telegram информировал о патрулях ТЦК — решение суда

01:31 Ярмолюк помог Брентфорду сотворить сенсацию в матче с Ман Сити

01:25 Переговоры по миротворцам открыли "окно Овертона" — Чернев

01:00 В Киеве звучат сирены — чем РФ атакует столицу

00:38 Ошибка Забарного чуть не стоила Борнмуту поражения от Челси

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:30 Трудоустройство в школу с нарушением учета — возможно ли это

00:20 ВСУ успешно ударили по Саратовскому НПЗ — фото последствий атаки

00:09 В Эстонии сделали заявление относительно вступления Украины в ЕС

00:00 Челси из-за допинга Мудрика потребует от Шевченко 70 млн евро

14 января 2025

23:48 В Латвии закончили обучение бойцы ВСУ — сколько подготовлено

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

01:30 Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно