В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе

Мобильная группа ПВО ВС Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

КГГА объявила, что Киев сейчас находится под угрозой воздушной атаки. Власти столицы призывают граждан направляться в укрытия.

Информация появилась в Telegram-канале КМДА.

Читайте также:

Чем враг атакует Киев

Сообщение о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Согласно сообщению КГГА, сейчас в направлении Киева направляются вражеские дроны-камикадзе "Шахед". В КГГА напоминают, что существует специализированная карта укрытий города, которой стоит воспользоваться.

Напомним, что в ночь на 12 января Россия запустила по Украине 94 ударных БпЛА и дроны-имитаторы. Силы ПВО сбили 60 из них, еще 34 были локально потеряны.

Также мы писали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры гарантированно передадут Украине 19 систем ПВО. Сейчас лишь стоит вопрос, как их получить в кратчайшие сроки.