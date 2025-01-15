У столиці України оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе

У Києві лунають сирени — чим РФ атакує столицю
КМДА оголосила, що Київ зараз перебуває під загрозою повітряної атаки. Влада столиці закликає громадян прямувати до укриттів.
Інформація з'явилась у Telegram-каналі КМДА.
Чим ворог атакує Київ
Згідно з повідомленням КМДА, зараз у напрямку Києва прямують ворожі дрони-камікадзе "Шахед". У КМДА нагадують, що існує спеціалізована мапа укриттів міста, якою варто скористатись.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 січня Росія запустила по Україні 94 ударні БпЛА та дрони-імітатори. Сили ППО збили 60 з них, ще 34 було локаційно втрачено.
Також ми писали, що днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери гарантовано передадуть Україні 19 систем ППО. Наразі лише стоїть питання, як їх отримати у найкоротші терміни.
Читайте Новини.LIVE!