Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві лунають сирени — чим РФ атакує столицю arrow

У Києві лунають сирени — чим РФ атакує столицю

15 січня 2025 01:00
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У столиці України оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе
Мобільна група ППО ЗС України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

КМДА оголосила, що Київ зараз перебуває під загрозою повітряної атаки. Влада столиці закликає громадян прямувати до укриттів.

Інформація з'явилась у Telegram-каналі КМДА.

Читайте також:

Чим ворог атакує Київ

У Києві лунають сирени — чим РФ атакує столицю - фото 1
Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням КМДА, зараз у напрямку Києва прямують ворожі дрони-камікадзе "Шахед". У КМДА нагадують, що існує спеціалізована мапа укриттів міста, якою варто скористатись. 

Нагадаємо, що у ніч проти 12 січня Росія запустила по Україні 94 ударні БпЛА та дрони-імітатори. Сили ППО збили 60 з них, ще 34 було локаційно втрачено.

Також ми писали, що днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери гарантовано передадуть Україні 19 систем ППО. Наразі лише стоїть питання, як їх отримати у найкоротші терміни.

КМДА ППО дрони війна в Україні атака Шахед

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:52 ХАМАС відновив свої сили — чим це загрожує Ізраїлю

02:30 Як 17-річним стати на військовий облік без ТЦК — алгоритм дій

01:32 Чоловік через Telegram інформував про патрулі ТЦК — вирок суду

01:31 Ярмолюк допоміг Брентфорду створити сенсацію в матчі з Ман Сіті

Text

01:30 Знизити мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:25 Переговори щодо миротворців відкрили "вікно Овертона" — Чернєв

01:00 У Києві лунають сирени — чим РФ атакує столицю

00:38 Помилка Забарного мало не коштувала Борнмуту поразки від Челсі

00:30 Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

02:52 ХАМАС відновив свої сили — чим це загрожує Ізраїлю

02:30 Як 17-річним стати на військовий облік без ТЦК — алгоритм дій

01:32 Чоловік через Telegram інформував про патрулі ТЦК — вирок суду

01:31 Ярмолюк допоміг Брентфорду створити сенсацію в матчі з Ман Сіті

01:25 Переговори щодо миротворців відкрили "вікно Овертона" — Чернєв

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:00 У Києві лунають сирени — чим РФ атакує столицю

00:38 Помилка Забарного мало не коштувала Борнмуту поразки від Челсі

00:30 Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

01:30 Знизити мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво