Взрывы в Киеве 25 октября 2024 года

Работа мобильных групп по "шахедам". Фото иллюстративный: t.me/V_Zelenskiy_official

Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас в ночь на 25 октября. Силы ПВО работают по вражеским целям.

Об этом сообщает Telegram Новини.LIVE.

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Взрывы в Киеве 25 октября

"В Киеве раздаются взрывы — работает ПВО по БпЛА", — говорится в сообщении в 01:16.

Перед этим, 24 октября в 23:55, в столице объявили тревогу.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Киевской области и непосредственно города Киева летят вражеские беспилотники.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:22 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что меньше часа назад взрывы слышали и в Киевской области. По вражеским целям работали силы ПВО.

Также мы писали, что в четверг вечером, 24 октября, взрыв прогремел в Харькове.