Взрывы в Киеве 25 октября 2024 года

В Киеве раздаются взрывы
Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас в ночь на 25 октября. Силы ПВО работают по вражеским целям.
Об этом сообщает Telegram Новини.LIVE.
Взрывы в Киеве 25 октября
"В Киеве раздаются взрывы — работает ПВО по БпЛА", — говорится в сообщении в 01:16.
Перед этим, 24 октября в 23:55, в столице объявили тревогу.
В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Киевской области и непосредственно города Киева летят вражеские беспилотники.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:22 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что меньше часа назад взрывы слышали и в Киевской области. По вражеским целям работали силы ПВО.
Также мы писали, что в четверг вечером, 24 октября, взрыв прогремел в Харькове.
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