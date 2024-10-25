Вибухи у Києві 25 жовтня 2024 року

Робота мобільних груп по "шахедах". Фото ілюстративне: t.me/V_Zelenskiy_official

Вибухи у Києві лунають прямо зараз в ніч на 25 жовтня. Сили ППО працюють по ворожим цілям.

Про це повідомляє Telegram Новини.LIVE.

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Вибухи у Києві 25 жовтня

"У Києві лунають вибухи — працює ППО по БпЛА", — йдеться у повідомленні о 01:16.

Перед цим, о 24 жовтня о 23:55, у столиці оголосили тривогу.

У свою чергу Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у напрямку Київської області та безпосередньо, міста Києва, летять ворожі безпілотники.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:22 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше години тому вибухи чули і в Київській області. По ворожим цілям працювали сили ППО.

Також ми писали, що у четвер ввечері, 24 жовтня, вибух прогримів у Харкові.