Ночные взрывы в Киеве 30 мая

Крылатая ракета летит в небе. Фото: УНИАН

В Украине длилась неспокойная ночь — территорию продолжала охватывать воздушная тревога. Ночью раздавались непрекращающиеся взрывы в Киеве.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:19. Информируют, что слышны взрывы в Киеве. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 02:24. Снова раздаются взрывы в Киеве.

В КГВА сообщают о работе ПВО. По данным мониторинговых каналов, с юга Киевской области в столицу движутся вражеские БПЛА.

Обновлено 02:31. "Взрывы в столице. Будьте в укрытиях!" — мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 02:35. "Не снимайте работу ПВО", — руководитель ОП Андрей Ермак.

Обновлено 02:36. Кличко сообщает, что все службы направляются по вызову в Подольский район.

Обновлено 02:41. "Также экстренные службы направляются в Голосеевский район города", — мэр Киева.

Обновлено 02:44. Прогремели повторные взрывы в Киеве.

Обновлено 02:50. Кличко сообщил о пожаре в Дарницком районе Киева.

Обновлено 02:54. Снова слышны взрывы в Киеве.

Обновлено 03:00. "В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую, 27-летнюю женщину", — рассказал Кличко.

Обновлено 03:01. Раздаются взрывы в Печерском районе столицы.

Обновлено 03:09. В Киеве снова слышны взрывы.

Обновлено 03:14. Снова взрывы в Киеве. Работает ПВО.

Обновлено 03:20. "Шахиды в Киевской области: левый берег 3, правый 1, в области 2, всего 6", — сообщают мониторинговые каналы.

Обновлено 03:23. "На Киевщине силы ПВО продолжают работать по враждебным целям", — рассказали в КОВА.

Обновлено 03:24. В Киеве не прекращаются взрывы.

Обновлено 03:25. "Голосеевский и снова Подольский район. Взрывы. Спасатели и медики едут на места", — отметил Кличко.

Обновлено 03:36. "Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе. Медики и спасатели работают на месте", — рассказал мэр Киева.

Обновлено 03:41. "Воспламенение в жилом доме в Подольском районе. Информация о пострадавших пока не поступала. Экстренные службы на месте", — проинформировал мэр столицы.

Обновлено 03:46. По информации мониторинговых каналов, в Киевской области осталось около 3 БПЛА "Shahed".

Обновлено 03:49. В Киеве снова раздаются взрывы.

Напомним, что в сети опубликовали ужасающие видео момента падения обломка ракеты во время вчерашней атаки на столицу. Кадры зафиксировали дорожные камеры.