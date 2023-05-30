Нічні вибухи в Києві 30 травня

Крилата ракета летить у небі. Фото: УНІАН

В Україні тривала неспокійна ніч — територію продовжувала охоплювати повітряна тривога. Вночі лунали безперестанні вибухи в Києві.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Нічний обстріл Києва

Оновлено 02:19. Інформують, що чути вибухи в Києві. Попередньо, працює ППО.

Оновлено 02:24. Знову лунають вибухи в Києві.

У КМВА повідомляють про роботу ППО. За даними моніторингових каналів, з півдня Київщини до столиці рухаються ворожі БПЛА.

Оновлено 02:31. "Вибухи в столиці. Будьте в укриттях!" — мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено 02:35. "Не знімайте роботу ППО", — керівник ОП Андрій Єрмак.

Оновлено 02:36. Кличко повідомляє, що всі служби прямують на виклик у Подільський район.

Оновлено 02:41. "Також екстрені служби прямують у Голосіївський район міста", — мер Києва.

Оновлено 02:44. Прогриміли повторні вибухи в Києві.

Оновлено 02:50. Кличко повідомив про пожежу в Дарницькому районі Києва.

Оновлено 02:54. Знову чути вибухи в Києві.

Оновлено 03:00. "У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу, 27-річну жінку", — розповів Кличко.

Оновлено 03:01. Лунають вибухи в Печерському районі столиці.

Оновлено 03:09. У Києві знову чути вибухи.

Оновлено 03:14. Знову вибухи в Києві. Працює ППО.

Оновлено 03:20. "Шахіди на Київщині: лівий берег 3, правий 1, в області 2, загалом 6", — повідомляють моніторингові канали.

Оновлено 03:23. "На Київщині сили ППО продовжують працювати по ворожих цілях", — розповіли в КОВА.

Оновлено 03:24. У Києві не припиняються вибухи.

Оновлено 03:25. "Голосіївський і знову Подільський район. Вибухи. Рятувальники і медики їдуть на місця", — зазначив Кличко.

Оновлено 03:36. "Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі. Медики і рятувальники працюють на місці", — розповів мер Києва.

Оновлено 03:41. "Загоряння в житловому будинку в Подільському районі. Інформація про постраждалих поки не надходила. Екстрені служби на місці", — поінформував мер столиці.

Оновлено 03:46. За інформацією моніторингових каналів, на Київщині залишилося близько 3 БПЛА "Shahed".

Оновлено 03:49. У Києві знову лунають вибухи.

Нагадаємо, що в мережі опублікували жахаючі відео моменту падіння уламку ракети під час вчорашньої атаки на столицю. Кадри зафіксували дорожні камери.