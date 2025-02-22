Взрывы в Киеве поздно вечером 22 февраля 2025 года — что известно

В Киеве раздаются взрывы — Кличко назвал причину
Взрывы слышны в Киеве сейчас, поздно вечером в субботу, 22 февраля. В столице продолжается воздушная тревога.
ВоздушныеСилы ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.
Что известно о взрывах в Киеве поздно вечером 22 февраля
Воздушную тревогу в столице объявили в 22:24. В 23:18 военные предупредили о движении ударных беспилотников в направлении Киева, Запорожья и Черкасс и призвали всех, кто находится в этих городах, быть в укрытиях.
Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что в столице работает ПВО.
Напомним, вечером 22 февраля, РФ нанесла удар по Кривому Рогу. В результате этой атаки есть пострадавшие.
Также мы сообщали, что вечером 22 февраля под ударом беспилотников оказался Одесский район. В регионе работала ПВО.
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