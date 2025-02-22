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У Києві лунають вибухи — Кличко назвав причину

22 лютого 2025 23:18
Чекарьова Марія - редактор
Вибухи в Києві пізно ввечері 22 лютого 2025 року — що відомо
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи чутно в Києві зараз, пізно ввечері в суботу, 22 лютого. У столиці триває повітряна тривога. 

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА. 

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Києві пізно ввечері 22 лютого

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 22:24. О 23:18 військові попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Києва, Запоріжжя й Черкас та закликали всіх, хто перебуває в цих містах, перебувати в укриттях.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що у столиці працює ППО.

У Києві ввечері 22 лютого 2025 року працювала ППО
Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Нагадаємо, увечері 22 лютого, РФ завдала удару по Кривому Рогу. Унаслідок цієї атаки є постраждалі.

Також ми повідомляли, що ввечері 22 лютого під ударом безпілотників опинився Одеський район. У регіоні працювала ППО.

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