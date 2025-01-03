Взрывы в Киеве 3 января вечером

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, поздно вечером 3 января. Россия атакует столицу дронами, силы ПВО в свою очередь их сбивают.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"На левом берегу столицы по вражеским БпЛА работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — написал Кличко в 23:19.

Спустя несколько минут информацию об очередной атаке БпЛА на Киев подтвердил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:23 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что за минут 15 до взрывов, в Киеве объявили тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали что в направлении столицы с северо-востока летит ударный БпЛА.

Кроме того, в промежутке между тревогой и работой ПВО в столице, звуки взрывов слышали в Киевской области. Там тоже силы противовоздушной обороны сбивали вражеские цели в воздухе.