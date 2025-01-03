Вибухи у Києві 3 січня ввечері

У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів
Вибухи у Києві чути прямо зараз, пізно ввечері 3 січня. Росія атакує столицю дронами, сили ППО у свою чергу їх збивають.
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві
"На лівому березі столиці по ворожих БпЛА працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — написав Кличко о 23:19.
Через декілька хвилин інформацію про чергову атаку БпЛА на Київ підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:23 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що за хвилин 15 до вибухів, в Києві оголосили тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали що в напрямку столиці з північного сходу летить ударний БпЛА.
Крім того, в проміжку між тривогою та роботою ППО в столиці, звуки вибухів чули у Київській області. Там теж сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі в повітрі.
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