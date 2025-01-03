Вибухи у Києві 3 січня ввечері

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві чути прямо зараз, пізно ввечері 3 січня. Росія атакує столицю дронами, сили ППО у свою чергу їх збивають.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Вибухи у Києві

"На лівому березі столиці по ворожих БпЛА працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — написав Кличко о 23:19.

Через декілька хвилин інформацію про чергову атаку БпЛА на Київ підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:23 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за хвилин 15 до вибухів, в Києві оголосили тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали що в напрямку столиці з північного сходу летить ударний БпЛА.

Крім того, в проміжку між тривогою та роботою ППО в столиці, звуки вибухів чули у Київській області. Там теж сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі в повітрі.