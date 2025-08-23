Видео
В Киеве раздаются взрывы — работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы — работает ПВО

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 10:14
Взрывы в Киеве 23 августа — что известно об атаке на столицу
Дым поднимается над городом. Фото иллюстративное: Reuters

Утром 23 августа в Киеве прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Киеве

Как отметил Кличко, причина взрывов в столице — работа противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что людям стоит находиться в безопасных местах.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал мэр столицы.

Що відомо про вибухи в Києві 23 серпня
Сообщение мэра Киева. Фото: скриншот

Как добавил Кличко, по предварительной информации, в Соломенском районе вражеский дрон упал на дорогу.

"Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.

Що відомо про вибухи в Києві 23 серпня
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

По состоянию на 10:14 в Киеве и нескольких других регионах объявлена воздушная тревога. Причина — атака вражеских БпЛА.

Що відомо про вибухи в Києві 23 серпня
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:14, 23 августа. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне обстреляли Краматорск в Донецкой области. В течение суток по городу ударили более 40 раз.

Также мы рассказывали о последствиях атаки на Конотоп Сумской области. По городу ударили дронами.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
