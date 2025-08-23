Взрывы в Киеве 23 августа — что известно об атаке на столицу

В Киеве раздаются взрывы — работает ПВО
Утром 23 августа в Киеве прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Что известно о взрывах в Киеве
Как отметил Кличко, причина взрывов в столице — работа противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что людям стоит находиться в безопасных местах.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал мэр столицы.
Как добавил Кличко, по предварительной информации, в Соломенском районе вражеский дрон упал на дорогу.
"Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.
По состоянию на 10:14 в Киеве и нескольких других регионах объявлена воздушная тревога. Причина — атака вражеских БпЛА.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне обстреляли Краматорск в Донецкой области. В течение суток по городу ударили более 40 раз.
Также мы рассказывали о последствиях атаки на Конотоп Сумской области. По городу ударили дронами.
