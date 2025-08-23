Відео
У Києві лунають вибухи — працює ППО

У Києві лунають вибухи — працює ППО

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 10:14
Вибухи в Києві 23 серпня — що відомо про атаку на столицю
Дим здіймається над містом. Фото ілюстративне: Reuters

Вранці 23 серпня у Києві пролунали вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Києві

Як зазначив Кличко, причина вибухів у столиці — робота протиповітряної оборони. Він наголосив, що людям варто перебувати в безпечних місцях.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав мер столиці.

Що відомо про вибухи в Києві 23 серпня
Повідомлення мера Києва. Фото: скриншот

Як додав Кличко, за попередньою інформацією, в Солом'янському районі ворожий дрон впав на дорогу.

"Займання немає. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про вибухи в Києві 23 серпня
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Станом на 10:14 в Києві та кількох інших регіонах оголошено повітряну тривогу. Причина — атака ворожих БпЛА.

Що відомо про вибухи в Києві 23 серпня
Карта повітряних тривог станом на 10:14, 23 серпня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині. Протягом доби по місту вдарили понад 40 разів.

Також ми розповідали про наслідки атаки на Конотоп Сумської області. По місту вдарили дронами.

Київ вибух обстріли війна в Україні війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
