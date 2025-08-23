Вибухи в Києві 23 серпня — що відомо про атаку на столицю

Дим здіймається над містом. Фото ілюстративне: Reuters

Вранці 23 серпня у Києві пролунали вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Що відомо про вибухи в Києві

Як зазначив Кличко, причина вибухів у столиці — робота протиповітряної оборони. Він наголосив, що людям варто перебувати в безпечних місцях.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав мер столиці.

Повідомлення мера Києва. Фото: скриншот

Як додав Кличко, за попередньою інформацією, в Солом'янському районі ворожий дрон впав на дорогу.

"Займання немає. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Станом на 10:14 в Києві та кількох інших регіонах оголошено повітряну тривогу. Причина — атака ворожих БпЛА.

Карта повітряних тривог станом на 10:14, 23 серпня. Фото: скриншот

