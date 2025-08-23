Вибухи в Києві 23 серпня — що відомо про атаку на столицю

У Києві лунають вибухи — працює ППО
Вранці 23 серпня у Києві пролунали вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Що відомо про вибухи в Києві
Як зазначив Кличко, причина вибухів у столиці — робота протиповітряної оборони. Він наголосив, що людям варто перебувати в безпечних місцях.
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав мер столиці.
Як додав Кличко, за попередньою інформацією, в Солом'янському районі ворожий дрон впав на дорогу.
"Займання немає. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.
Станом на 10:14 в Києві та кількох інших регіонах оголошено повітряну тривогу. Причина — атака ворожих БпЛА.
