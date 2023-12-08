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В Киеве раздались взрывы — ракетная атака врага

8 декабря 2023 07:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в Киеве и области 8 декабря утром — ракетная атака врага
Дым после взрыва в городе. Фото иллюстративное: flickr.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Утром 8 декабря в Киеве прогремели взрывы. Они связаны с работой ПВО в Киевской области.

Об этом сообщают Киевская областная военная администрация и местные Telegram-каналы.

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"Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении Киевской ОВА.

Работа ПВО в Киевской области
Работа ПВО в Киевской области

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также сообщил о работе ПВО в окрестностях Киева.

Работа ПВО в Киевской области
Работа ПВО в Киевской области

Напомним, Россия атаковала Украину ракетами утром 8 декабря. Утром раздавались взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

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