Взрывы в Киеве и области 8 декабря утром — ракетная атака врага

В Киеве раздались взрывы — ракетная атака врага
8 декабря 2023 07:36
Дым после взрыва в городе. Фото иллюстративное: flickr.com
Утром 8 декабря в Киеве прогремели взрывы. Они связаны с работой ПВО в Киевской области.
Об этом сообщают Киевская областная военная администрация и местные Telegram-каналы.
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"Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении Киевской ОВА.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также сообщил о работе ПВО в окрестностях Киева.
Напомним, Россия атаковала Украину ракетами утром 8 декабря. Утром раздавались взрывы в Павлограде Днепропетровской области.
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