Вибухи у Києві та області 8 грудня вранці — ракетна атака ворога

У Києві прогриміли вибухи — ракетна атака ворога
8 грудня 2023 07:36
Дим після вибуху в місті. Фото ілюстративне: flickr.com
Вранці 8 грудня у Києві прогриміли вибухи. Вони пов'язані з роботою ППО на Київщині.
Про це повідомляють Київська обласні військова адміністрація та місцеві Telegram-канали.
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"Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні Київської ОВА.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також повідомив про роботу ППО на околицях Києва.
Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами вранці 8 грудня. Зранку лунали вибухи у Павлограді Дніпропетровської області.
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