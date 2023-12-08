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У Києві прогриміли вибухи — ракетна атака ворога

8 грудня 2023 07:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи у Києві та області 8 грудня вранці — ракетна атака ворога
Дим після вибуху в місті. Фото ілюстративне: flickr.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вранці 8 грудня у Києві прогриміли вибухи. Вони пов'язані з роботою ППО на Київщині. 

Про це повідомляють Київська обласні військова адміністрація та місцеві Telegram-канали. 

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"Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні Київської ОВА. 

Робота ППО на Київщині
Робота ППО на Київщині

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також повідомив про роботу ППО на околицях Києва. 

Робота ППО на Київщині
Робота ППО на Київщині

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами вранці 8 грудня. Зранку лунали вибухи у Павлограді Дніпропетровської області.

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