Вибухи у Києві та області 8 грудня вранці — ракетна атака ворога

Дим після вибуху в місті. Фото ілюстративне: flickr.com

Вранці 8 грудня у Києві прогриміли вибухи. Вони пов'язані з роботою ППО на Київщині.

Про це повідомляють Київська обласні військова адміністрація та місцеві Telegram-канали.

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"Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Робота ППО на Київщині

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також повідомив про роботу ППО на околицях Києва.

Робота ППО на Київщині

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами вранці 8 грудня. Зранку лунали вибухи у Павлограді Дніпропетровської області.